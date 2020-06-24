2020-06-24T10:02:45+03:00
Общество

Парад Победы 24 июня 2020 года в Симферополе: прямая онлайн-трансляция

Смотрите Парад Победы 24 июня 2020 года в Симферополе на сайте «Комсомолки». Прямая онлайн-трансляция
Ольга АВЕРЬЯНОВАНадежда ДАЦЮК
Поделиться:
По всей стране парады начались в 10.00По всей стране парады начались в 10.00Фото: Виталий ПАРУБОВ
Изменить размер текста:

Из-за ограничений по коронавирусу парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перенесли на 24 июня. В Симферополе на тротуарной зоне по проспекту Кирова собрались зрители парада. На входе в зону стоят рамки, где досматривают желающих посетить мероприятие и выдают маски. Как проходит парад в Симферополе, смотрите в нашей прямой онлайн-трансляции.

.Смотрите нашу онлайн-трансляцию парада Победы в Симферополе 2020

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Могут ли мигранты в России поднять «черные погромы», как в США
Как нам не устроить в русских городах свой Миннеаполис, где вместо темнокожих будут таджики, киргизы и узбеки? Рецепты от национальной трагедии дал в разговоре с «КП» известный политолог Георгий Бовт
Новости 24
В Крыму частично продлили запрет на работу из-за пандемии коронавируса
Крым попал в топ-3 лучших мест для рыбалки
Погода в Крыму на 24 июня: дожди и тепло до +30
В Симферополе около КФУ иномарка снесла умную остановку
В больнице Севастополя больной коронавирусом устроил погром
Пятьдесят детских лагерей Крыма готовы принимать отдыхающих
Когда в Крыму перестанут лить дожди, рассказали синоптики
Количество рейсов в аэропорту «Симферополь» увеличилось на 39%
Жителя Джанкойского района задержали за хранение оружия
В Ялте рядом с мемориалом «Холм Славы» откроют музей военной техники
Из-за непогоды 180 населенных пунктов Крыма остались без света
Детский парк Симферополя украсили Аркой Победы
В Симферополе в день проведения парада Победы изменится движение общественного транспорта
При входе на зоны просмотра парадов Победы в Крыму будут раздавать маски
Пенсионер из Ялты два года обкрадывал Пенсионный фонд России
В Крыму заморозили тарифы на газ и электроэнергию
Когда в Крыму откроются кинотеатры и детские лагеря, рассказали власти
Предприятия Крыма, закрытые на время пандемии, с 29 июня получат компенсации
За сутки в Крыму нашли еще 10 больных коронавирусом
В Крыму на 85-м году жизни умер пациент с коронавирусом
Из-за ливней уровень воды в реках Крыма поднимется на метр
Крымские ученые выполнили 3D-съемку пещеры Таврида
Крыму отдадут единственный в России самолет для увеличения осадков
Вода в Черном море прогрелась до +25 градусов
Погода в Крыму на 23 июня: переменная облачность и тепло до +30
В Симферополе и Севастополе 23 июня частично отключат электричество
Аксенов официально разрешил провести парад Победы при запрете массовых мероприятий
Во сколько начнется парад Победы в Симферополе и Керчи