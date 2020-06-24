Парад Победы 24 июня 2020 года в Симферополе: прямая онлайн-трансляция
Смотрите Парад Победы 24 июня 2020 года в Симферополе на сайте «Комсомолки». Прямая онлайн-трансляция
По всей стране парады начались в 10.00Фото: Виталий ПАРУБОВ
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Из-за ограничений по коронавирусу парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перенесли на 24 июня. В Симферополе на тротуарной зоне по проспекту Кирова собрались зрители парада. На входе в зону стоят рамки, где досматривают желающих посетить мероприятие и выдают маски. Как проходит парад в Симферополе, смотрите в нашей прямой онлайн-трансляции.
.Смотрите нашу онлайн-трансляцию парада Победы в Симферополе 2020
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