2020-06-23T20:51:29+03:00
Общество

Нужно ли носить маску и соблюдать социальную дистанцию на пляже

Власти Крыма ответили на главные вопросы туристов перед началом курортного сезона 2020
Никита ПОЛЬКО
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Самый частый вопрос - нужны ли маски на пляже, ответ - нет, не нужны.Самый частый вопрос - нужны ли маски на пляже, ответ - нет, не нужны.Фото: Никита ПОЛЬКО
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Перед официальным открытием курортного сезона в Крыму, который намечен на 1 июля 2020 года, все пляжи полуострова оснастят необходимой информацией по соблюдению безопасного отдыха

- Памятки туристам будут размещены на информационных щитах у входа на пляж. Они направлены на предотвращение возможности заражения. Требования и рекомендации по работе пляжей в этом сезоне получили и пользователи, - сообщил министр курортов Крыма Вадим Волченко.

- Самый частый вопрос - нужны ли маски на пляже, ответ - нет, не нужны, достаточно держать дистанцию.

По словам главы Минкурортов РК, уже со следующей недели чиновники начнут выезжать в регионы для проверки подготовки объектов размещения и пляжных территорий к приему туристов.

В свою очередь главный санитарный врач по РК и Севастополю Наталья Пеньковская подчеркнула, что все необходимые меры безопасности должны соблюдаться и во время пляжного отдыха.

- Это соблюдение социальной дистанции между шезлонгами от 1,5 до 2 метров, обработка и дезинфекция всего пляжного инвентаря, соблюдение гигиенических правил отдыхающими, - подчеркнула главный санитарный врач.

Ранее власти заявляли, что за первый месяц после старта высокого курортного сезона Крым может принять от одного до полутора миллиона туристов. При этом руководителям администраций курортных регионов поручено следить за туристской инфраструктурой.

Напомним, что с 15 июня объекты санаторно-курортного комплекса полуострова могут принимать крымчан. На отдых в республику в рамках межсубъектового туризма жители других субъектов РФ смогут приехать с 1 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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