На очереди – песики: «Комсомолка» запускает фотоконкурс «Кто сказал «ГАВ»?

Пару дней назад «Комсомолка» подвела итоги фотоконкурса на самого главного кота Крыма в 2020 году. Проект вызвал настоящий ажиотаж среди любителей усатых пушистиков – хозяева выложили на сайт КП-Крым почти 300 фотографий своих котиков!

И мы подумали: неужели собачки Крыма не заслуживают своего отдельного фотоконкурса? Конечно, заслуживают, ведь это самые сострадательные и верные четвероногие друзья каждого человека. Живой пример – бродячий пес Мухтар из Ялты. Несчастный пес много лет назад потерял хозяина-моряка и каждый день ждал его у набережной, «подпевая» местного уличному музыканту. Горожане и гости прибрежного города назвали Мухтара «ялтинским хатико».

Ну а что до крымских звезд из числа собачек, то и здесь есть своя знаменитость - талисман аэропорта «Симферополь» бордер-колли Алис Феличис. Алиса добросовестно трудится кинологом, ежедневно патрулируя аэропорт в поисках взрывчатых веществ. Алиса уже заслужила любовь сотрудников и пассажиров аэропорта – и ведет свою страничку в Инстаграме.

Теперь и ваш песик может снискать всекрымскую славу! «Комсомольская правда-Крым» запускает фотоконкурс «Кто сказал «ГАВ»?. Четвероногие участники получат свою порцию популярности, а победители — призы от наших спонсоров.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР фотоконкурса «Кто сказал «ГАВ»? - торговый дом «Аврора-Крым».

КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ?

- Сделайте фотографию своего любимой собачки

- Загрузите фотографию через форму для загрузки (кнопка "Принять участие в конкурсе" размещена ниже, фотографии модерируются, снимок появляется на сайте в течение суток)

- Чтобы повысить шанс на победу, напишите короткий рассказ о самых смешных выходках питомца.

- Вступите в группу на Facebook ТД «Аврора» — https://www.facebook.com/avrora.crimea/

- Голосуйте за вашего любимца 1 раз в 24 часа.

ВАЖНО! Загружать можно фотографию только одного кота с одного акакутта!

Голосование продлится до 23 июля"

КАК ОПРЕДЕЛЯТ ЛУЧШИХ?

Победителя фотоконкурса «Кто сказал «ГАВ»?». определят читатели «Комсомолки» путем открытого голосования на сайте КП-Крым. Выиграет питомец, набравший наибольшее количество лайков.

Кроме того, генеральный партнер фотоконкурса – торговый дом «Аврора-Крым» - выберет своих победителей в трех номинациях:

- Супер-пес

- Хвостатый проказник

- Самый обаятельный и привлекательный песик

ЗВЕЗДА В ЖЮРИ

Талисман аэропорта «Симферополь» Алиса станет членом жюри фотоконкурса «Комсомолки» и выберет лучшего песика в дополнительной номинации - «Главный путешественник»».

Алиса обязательно передаст привет победителю и подарит восходящей звезде памятный приз.

КАКИЕ ПРИЗЫ?

Главный приз - Двухмесячный запас корма от ТД "Аврора-Крым", а также слава, любовь поклонников и звание «Звезда соцсетей» достанутся песику, набравшему больше всего лайков.

ТД "Аврора-Крым"

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР КОНКУРСА - ТОРГОВЫЙ ДОМ "АВРОРА-КРЫМ"

ТД «АВРОРА-КРЫМ» является дистрибьютером зоо- и ветеренарных товаров в Крыму и Севастополе. В нашем арсенале сеть магазинов Cash&Carry товаров для животных, сеть розничных зоомагазинов, интернет-магазин и классическая дистрибуция.

Компания была основана в 1998 году, своей деятельностью покрывает всю территорию полуострова и за время работы зарекомендовала себя надежным партнером как среди производителей, так и среди оптовых и розничных покупателей.

Имея собственную розничную сеть зоомагазинов, мы точно знаем, что нужно каждому клиенту и всегда подскажем, как сделать из обычного торгового объекта прибыльный и перспективный Зоомагазин с большой буквы.

Команда ТД "Аврора-Крым"

Также «Аврора» активно работает с питомниками, клубами, ветеринарными клиниками. Мы постоянно принимаем участие в спонсорстве крымских выставок для собак и кошек. Наши сотрудники на выставках информируют всех участников о кормах, новинках, специфики кормления, дают полную консультацию по всем представляемым нами товарам.

КОНТАКТЫ

Адрес: Симферополь, ул. Героев Сталинграда 10

Сайт: https://aurora-crimea.ru

Телефон: +7 (978) 148-99-16

E-mail: info@aurora-crimea.ru