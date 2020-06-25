Советы банкиров: Оплата картой может защитить от фальшивых купюр

От того, чтобы расплатиться фальшивыми купюрами, никто не застрахован. Они могут попасть к вам в руки при выдаче сдачи в магазине, на рынке и даже в автобусе. Дело в том, что в банках для определения таких купюр используют специальные сканеры, а вот у продавцов такие устройства зачастую отсутствуют. Разве что, в супермаркете проверяют подлинность крупных купюр.

Отметим, что за сбыт фальшивых денег в России предусмотрена уголовная ответственность (статья 186 УК РФ), поэтому если у вас при расплате обнаружат поддельные купюры, придется еще доказать, что вы отдали их в руки продавцу не умышленно.

По данным Центробанка РФ, за три месяца этого года в стране сократилось количество обнаруженных поддельных купюр на 9,5%, по сравнению с четвертым кварталом 2019 года. Но в ЦБ отмечают, что особенно внимательными нужно быть с пятитысячными купюрами – их по-прежнему подделывают чаще остальных. На втором месте по количеству подделок банкноты номиналом в 1000 рублей и 2 тысячи рублей.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ ФАЛЬШИВЫХ КУПЮР?

Банковские эксперты отмечают, что лучший способ уберечь себя от попадания в руки поддельных банкнот - расплачиваться картой. Тем более, что платежные терминалы уже есть не только в магазинах и супермаркетах, но и постепенно появляются на рынках. Электронные деньги никак нельзя подделать. Кроме того, при оплате картой сокращается время покупки - продавцу не нужно искать сдачу, в которой как раз и может затеряться фальшивка. Еще один плюс расчета картой - в некоторых банках за покупки начисляются бонусы, которыми можно расплатиться позже.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ВАС ОБНАРУЖИЛИ ПОДДЕЛЬНУЮ БАНКНОТУ?

Вы расплачиваетесь в супермаркете, кассир прогоняет купюру через специальный аппарат и сообщает вердикт - фальшивка. В таком случае вы просите вернуть купюру, ведь факт подделки нужно подтвердить.

Квалифицированную экспертизу может сделать только банк. Если там банкноту сочтут подозрительной, то составят справку, вписав номинал, год изготовления, реквизиты. Сама купюра отправится на экспертизу. Если в течение пяти рабочих дней вам сообщат, что банкнота подлинная, вам ее вернут. А вот если подделка - по закону ее просто уничтожат, и вы потеряете деньги.

КАК ОТЛИЧИТЬ ФАЛЬШИВКУ?

Запаситесь терпением и хорошей лупой. У банкнот старого образца защитная нить под наклоном меняет цвет - она может быть светлой, темной или разноцветной, а в новых моделях смещаются цифры. Обратите внимание на декоративную ленту - с лицевой стороны должна быть скрытая надпись «РР». В зависимости от угла наклона, буквы могут быть светлыми на темном фоне или наоборот. Еще один момент, на который стоит обратить внимание - надпись «тысяч». Буквы должны менять цвет при наклонах. Там, где самая светлая часть купюры, есть муаровые полосы, они также становятся разноцветными при повороте. Конечно, окончательный вердикт о подлинности могут вынести только в банке, поэтому, если сомневаетесь, отнесите банкноту в финучреждение.