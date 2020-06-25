Кошачий восторг: «Мнямс» предлагает вкусные и полезные корма для котов

Каждый убежденный кошантик знает простую истину: от правильного рациона кошки зависит ее здоровье и долголетие. Ведь, как известно, мы – то, что мы едим. И эта пословица справедливо относится и к нашим пушистым любимцам.

При этом наша еда не совсем подходит для кошек – в рационе человека нет всех полезных веществ, которые нужны организму кошки. Для правильного и сбалансированного питания животное должно получать определенное количество белков и жиров, часть углеводов, минералов и витамин. И очень важно, чтобы пища содержала все эти компоненты в определенных пропорциях.

Именно поэтому идеальным вариантом питания для пушистика будет кошачий корм и лакомства от известного и проверенного производителя, специалисты которого разработали продукт, исходя из потребностей именно кошек.

Торговая «Мнямс» - это линейка полноценных сбалансированных кормов для кошек производства Испании, созданных по современной технологии. Они идеально подходит для сохранения активности и хорошей физической формы вашей кошки, а рецептура с тщательно подобранными компонентами в составе приведет питомца в восторг!

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