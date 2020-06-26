2020-06-26T13:48:51+03:00
Экономика

Борис Вольфман: Бизнес на агрокультуре может быть успешным

Предприниматель готов поделиться своим богатым опытом управления различных компаний
Степан ОСТИНОВ
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Борис Вольфман.Борис Вольфман.
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Умение понимать и видеть, что в данный момент нужно рынку, учитывая сложные экономические реалии, – это едва ли не важнейшее требование для ведения перспективного, приносящего прибыль бизнеса. Далеко не все предприниматели обладают этим качеством.

Борис Вольфман – это человек, который управляет бизнес-проектами сразу в нескольких направлениях, являя собой пример дельца с нужными контактами и связями, с опытом и инициативностью, деловой хваткой и интуицией.

О человеке судят по поступкам, и дабы не быть голословными, достаточно взглянуть на то, какими компаниями управляет Борис, каких успехов они успели добиться, пока Вольфман стоит у руля.

Вольфман – человек многозадачный, успевший поработать в разных сферах, в том числе с экспортом и импортом разной продукции. Бизнесмен работает сразу в нескольких странах, включая Турцию, Израиль и Россию, акцентируя внимание на реализации продуктов сельского хозяйства.

В данный момент у него несколько актуальных проектов, которые, по мнению управленца, интересны рынку, перспективны с точки зрения прибыли и развития.

Во-первых, это реализация масла канолы, которое закупается в Турции, а затем доставляется в сети супермаркетов в Израиле, а также другим целевым клиентам.

Еще одно направление деятельности – это цитрусовые. Сотрудничая с поставщиками в Турции, которая славится своей развитой агрокультурой, предприятия Вольфмана занимаются импортом турецких апельсинов и лимонов, в том числе в Россию.

Контроль качества, сортировка и упаковка, продуманная логистика, а также следование разумной ценовой политике позволяют компаниям Вольфмана получать прибыль в условиях нынешнего рынка. По словам бизнесмена, его компании в области сельского хозяйства в данный момент готовы предложить наиболее выгодные цены покупателям, что позволит экономить на издержках.

По заявлению предпринимателя, он открыт для новых контактов и предложений, готов оказать консультационную поддержку потенциальным партнерам, в том числе в сфере стратегического планирования, поможет организовать деловые встречи и мероприятия со своими контактами для взаимовыгодного сотрудничества, оказать поддержку в налаживании экспортных и импортных операций.

Приоритет предпринимателя – долгосрочные отношения, которые следуют тенденциям рынка, финансового выгодны и ему, и его партнерам. Связаться с Борисом Вольфман, а также заказать консультацию вы можете на его официальном сайте.

* На правах рекламы

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