«Вся клетка была в крови»: Пассажирке рейса Москва-Симферополь вернули израненную собаку

В сети активно обсуждают жуткую историю собаки, которая добралась из Москвы в аэропорт Симферополя в крови.

- Моя мама летела в Симферополь. По прибытии в аэропорт получила перевозку в кровяных подтеках с грязью. Вся клетка была в крови, как и морда собаки, - рассказала в соцсетях Кристина Ильичева.

Девушка уверяет, что ее мать перед полетом проконсультировалась с ветеринаром и дала собаке нужную дозу успокоительного. В салоне самолета животное провезти не получилось - вес питомца был выше допустимых 8 килограммов.

Во время выдачи собаки в аэропорту женщина ужаснулась состоянию любимца и написала претензию в «Аэрофлот», так как она летела рейсом именно этой авиакомпании. Также было подано заявление в отделение полиции.

В таком состоянии была переноска. Фото: страница Кристины Ильичевой

- Собака жива, на данный момент находится в состоянии стресса. Повреждена морда, пасть, десна и зубы. Ветеринар прописал лечение, мы выполняем все рекомендации, - рассказывает Кристина.

Позже в компании «Аэрофлот» прокомментировали инцидент. Официальный представитель Михаил Демин сообщил журналистам, что нарушений во время перевозки животного из Москвы в Симферополь не было.

Демин уверяет, что клетка была аккуратно получена, а колеса демонтированы на время транспортировки в соответствии с требованиями.

- Затем собаку доставили на борт и правильно закрепили. Во время полета клетка не перемещалась. Также переноску аккуратно разгрузили и доставили в зал выдачи багажа. Пассажиру мы ответим официально, в установленный срок, по окончании выяснения обстоятельств, - подытожил представитель компании.

Сейчас собака чувствует себя лучше. Фото: Кристина Ильичева

Он допускает, что животное могло повредить челюсть и зубы, когда попыталось выбраться из клетки во время полета, поскольку для питомца перелет - это большой стресс.

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