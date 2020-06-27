Почему закрылся аквапарк «Банановая республика» под Евпаторией

В аквапарке «Медуза», что между Саками и Евпаторией, ведут счет каждому нерабочему дню. С 1 июня 2020 года сотрудники бывшей «Банановой республики» не могут попасть на территорию. Они остались без работы и не понимают, что ждет их дальше.

КАК ЛИШИТЬСЯ РАБОТЫ ЗА ОДИН ДЕНЬ

Аквапарк «Банановая республика» открылся в 2005 году. В курортном поселке Прибрежное (между Саками и Евпаторией) до этого времени из развлечений были разве что море и розовое озеро Сасык-Сиваш. Инфраструктура отсутствовала от слова «совсем». Только гостиницы, кафе и торговые палатки. Появление огромного аквапарка стало настоящим событием.

В 2019 году компания сделала ребрендинг - вместо «Банановой республики» выбрали название «Медуза». Цель простая - чтобы не было ассоциаций с далекими и бедными странами.

До 2020 года ничего не предвещало сложностей в работе аквапарка. 15 лет он был открыт летом, когда сезон закрывался - около 50 работников оставались занятыми. Для Крыма найти круглогодичную работу в таких курортных поселках - настоящая удача.

Но все изменилось в июне 2020 года. И причиной сложностей стал не коронавирус, а люди. 1 июня сотрудники аквапарка не смогли попасть на его территорию. Развлекательный центр был закрыт в связи с пандемией, но на работу ходили, к примеру, охранники.

- Нам говорят, что имущество арестовано, мы не можем пройти. Но заранее никто не предупреждал! Мы пришли, а тут все закрыто, ОМОН и судебные приставы на территории. Потом появились и сотрудники ЧОП, - рассказывает КП-Крым Константин, охранник аквапарка.

Он добавляет, что трудовые книжки остались на предприятии, все сотрудники официально трудоустроены, только работать не могут. Руководство пока платит зарплату, не бросает. Но сколько это продлится - не знает никто.

- Каждый день повторяется одно и тоже: мы приходим на работу, нам озвучивают новые требования. Мол, трудиться мы сможем только при определенных условиях. Но дальше таких требований дело не идет. Мы банально не можем занять свои рабочие места, - поясняет Диана, юрисконсульт предприятия.

Сотрудники уже написали письмо в Администрацию президента РФ. И поняли, что смысла в этом не было. Постепенно из Москвы обращение сотрудников аквапарка спустили до местной полиции. А сотрудникам правоохранительных органов в аквапарке давно уже не верят и считают, что они куплены.

Фото: скриншот

БАНДИТСКИЙ КРЫМ

- Это беспредел, рейдерский захват, сопровождаемый недобросовестными сотрудниками правоохранительных органов, - считает Ахтям Идрисов, владелец 52% акций предприятия.

Против Идрисова возбуждено уголовное дело, имущество аквапарка передано на ответственное хранение третьему лицу, которое и не пускает сотрудников на территорию. Курортный сезон начнется 1 июля, а бизнес стоит на месте. И скорее всего аквапарк не откроется в этом году вовсе.

Причины конфликта разобрать не так просто. Эта история тянется не один год. Изначально Ахтям Идрисов оформил бизнес таким образом, чтобы он попадал под нормы международной юрисдикции. Собственником украинского аквапарка была фирма ООО «Риф-Сервис», зарегистрированная на швейцарскую компанию IRB Holding AG. Акции распределили между тремя партнерами: контрольным пакетом в 52% владеет Ахтям Идрисов, оставшиеся акции в равных пропорциях - по 24% - разделили между Юрием Рыльковым и Виталием Булатом.

Ахтям Идрисов - основной инвестор. Виталий Булат ведет бизнес за пределами страны, хозяйственной частью занимается Юрий Рыльков. С последним и начались проблемы. В 2014 году полуостров вошел в состав России, было решено перерегистрировать компанию в российском правовом поле, в том числе и из-за санкций.

И тут начались сложности, причем не юридические. При Украине в Крыму бизнес вели «как Бог даст». Платили кому надо, на законы внимания не обращали, в «белую» почти никто не работал. Пришла Россия, и многие бизнесмены обомлели – оказывается, нужно соблюдать законы. Идрисов решил устроить проверку и на своем предприятии, посмотреть, нет ли проблем. Полученные результаты обескуражили.

- 10 лет Юрий Рыльков работал при Украине, мы не вмешивались. В феврале 2014 года я купил жилье и получил вид на жительство. Когда устроил проверку, то обнаружил, что Рыльков сам себя назначил председателем наблюдательного совета. Но ведь должны были быть протоколы, выборы, обозначены его функции. А тут сам себя назначил, получал зарплату, командовал, а мы этого и не знали. Я увидел его ведомость по зарплате и начал разбираться. Если у меня 52% акций, то я бы сам мог занять эту должность, - поясняет Идрисов.

Конфликт с Рыльковым все усугублялся. Акционеры решили найти компромисс: они начали ликвидацию IRB Holding, чтобы каждый мог пойти своим путем. Но в последний момент Рыльков отказался сотрудничать и остановил процедуру ликвидации. А потом недовольный акционер начал писать письма в различные инстанции - от налоговой до строительной инспекции. В аквапарк проверки приходили одна за другой, но нарушения не находили.

В марте 2018 года Юрий Рыльков обратился в правоохранительные органы. Он обвинил якобы неизвестные лица в том, что его лишили 24% акций. Итог – уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Начались вызовы на допросы, срочные обыски с участием сотрудников ФСБ и налоговой инспекции.

- В Крым вернулась Россия 90-х. Тогда такие вещи были нормой. Но как они могут происходить сейчас - это для меня загадка. Мы работаем абсолютно законно: платим все налоги, у нас «белые» зарплаты у сотрудников. Но при этом наш бизнес уничтожают, - возмущается Идрисов.

Еще год назад он предположил, что таким образом Юрий Рыльков, через связи в правоохранительных органах, пытается оказать давление на руководство «Риф-Сервис» и вернуться к правлению аквапарком. В 2020 году его теория подтвердилась – территорию передали на ответственное хранение третьим лицам – ООО «Приморский парк», которым руководит Амет Мустафаев.

- Мы видим, как ведут себя сотрудники прокуратуры, Следкома. Мягко говоря, очень странно. Когда к нам пришли арестовывать имущество, было два сотрудника ФСБ. Но такие дела – не их прерогатива, - объясняет Идрисов.

Мы обратились за комментарием в администрацию Евпатории и Сакского района Крыма, чтобы узнать, что думают чиновники об этом скандале. Но нам ответили, что передадут просьбу руководству, потом перезвонят. Никто в итоге с нами так и не связался. Юрий Рыльков отказался от комментариев.

- Буду разговаривать только при встрече, - заявил он и бросил трубку.

Дозвониться снова до него не удалось.

Аквапарк «Медуза» пока без посетителей. Фото: vk.com

ВЫЖИТЬ НЕРЕАЛЬНО

Руководство аквапарка «Медуза» обратилось в полицию с требованием разрешить работу. Третье лицо может наблюдать за происходящим, но не имеет права препятствовать работе предприятия. В правоохранительных органах отвечают, что решение будет принято, возможно, через 30 дней. Это значит, что минимум до середины июля аквапарк будет закрыт.

Но подготовка аквапарка к сезону занимает 30 дней. То есть в лучшем случае развлекательный центр сможет открыться к середине августа и проработать не больше полутора месяцев - в конце сентября в Крыму уже прохладно.

На данный момент более 200 сотрудников предприятия лишены работы. Гости и жители Крыма не могут пользоваться крупным развлекательным центром под Евпаторией.

1 июня в аквапарке традиционно был День открытых дверей для всех детей. Но в этом году никто не смог бесплатно прокатиться по горкам. Налоговые платежи в бюджет не поступают.

- Нарушены все действующие нормы международных правил. К сожалению, я слышу от местного населения – это наша земля, мы тут будем править. Но как тогда инвестировать деньги в Крым? Я был на приеме у Сергея Аксенова, главы Республики Крым, у его заместителя. Объяснял ситуацию и спрашивал, как быть в такой ситуации? Никто не идет на полуостров работать, потому что люди не верят. Мои друзья хотели сделать зимний, крытый аквапарк в Крыму, а в итоге открыли его в другом регионе, вложив два миллиарда рублей. Получается, что полуострову не нужны частные инвестиции? – задается вопросом Ахтям Идрисов.

Будет работать аквапарк дальше или нет – пока загадка. Ахтям Идрисов и его сын, Марат, который сейчас является генеральным директором предприятия, верят, что все же смогут доказать свою правоту. Они уверены, что ни одного закона не нарушили и не нарушают. И очень надеются, что о проблеме узнают далеко за пределами полуострова. Потому что в Крыму они уже отчаялись добиться справедливости.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50