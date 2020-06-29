Много туристов, теплое море и развлечения: 10 фото с курортного Судака

До официального старта курортного сезона в Крыму 2020 осталось всего два дня. С 1 июля на полуостров разрешено приезжать туристам из других регионов России. Одно из топовых мест отдыха в восточном Крыму – Судак. В разгар лета на пляжах обычно яблоку негде упасть. Корреспондент «Комсомолки» проверил, много ли сейчас туристов, и есть ли для них развлечения.

Пляжи уже заполнены, но пока не так, как в разгар сезонаФото: Михаил ПАТЛИС

Вода в Черном море прогрелась до +24 градусовФото: Михаил ПАТЛИС

Дети тоже находят развлечения на пляжеФото: Михаил ПАТЛИС

Известный всем "банан" модернизировалиФото: Михаил ПАТЛИС

Некоторые любят прыгать с пирсаФото: Михаил ПАТЛИС

Есть зона для тех, кто любит теньФото: Михаил ПАТЛИС

Туристы любят КрымФото: Михаил ПАТЛИС

Заходить в воду всегда холодноФото: Михаил ПАТЛИС

Можно выбрать формат отдыха по душе - с шезлонгами и зонтикамиФото: Михаил ПАТЛИС

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