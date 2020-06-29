2020-06-29T12:14:08+03:00
Общество

Много туристов, теплое море и развлечения: 10 фото с курортного Судака

Корреспондент «Комсомолки» проверил, как начался сезон на востоке полуострова
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Для отдыхающих уже есть развлечения - есть морские прогулкиДля отдыхающих уже есть развлечения - есть морские прогулкиФото: Михаил ПАТЛИС
Изменить размер текста:

До официального старта курортного сезона в Крыму 2020 осталось всего два дня. С 1 июля на полуостров разрешено приезжать туристам из других регионов России. Одно из топовых мест отдыха в восточном Крыму – Судак. В разгар лета на пляжах обычно яблоку негде упасть. Корреспондент «Комсомолки» проверил, много ли сейчас туристов, и есть ли для них развлечения.

Пляжи уже заполнены, но пока не так, как в разгар сезона Фото: Михаил ПАТЛИС

Пляжи уже заполнены, но пока не так, как в разгар сезонаФото: Михаил ПАТЛИС

Вода в Черном море прогрелась до +24 градусов Фото: Михаил ПАТЛИС

Вода в Черном море прогрелась до +24 градусовФото: Михаил ПАТЛИС

Дети тоже находят развлечения на пляже Фото: Михаил ПАТЛИС

Дети тоже находят развлечения на пляжеФото: Михаил ПАТЛИС

Известный всем "банан" модернизировали Фото: Михаил ПАТЛИС

Известный всем "банан" модернизировалиФото: Михаил ПАТЛИС

Некоторые любят прыгать с пирса Фото: Михаил ПАТЛИС

Некоторые любят прыгать с пирсаФото: Михаил ПАТЛИС

Есть зона для тех, кто любит тень Фото: Михаил ПАТЛИС

Есть зона для тех, кто любит теньФото: Михаил ПАТЛИС

Туристы любят Крым Фото: Михаил ПАТЛИС

Туристы любят КрымФото: Михаил ПАТЛИС

Заходить в воду всегда холодно Фото: Михаил ПАТЛИС

Заходить в воду всегда холодноФото: Михаил ПАТЛИС

Можно выбрать формат отдыха по душе - с шезлонгами и зонтиками Фото: Михаил ПАТЛИС

Можно выбрать формат отдыха по душе - с шезлонгами и зонтикамиФото: Михаил ПАТЛИС

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему в России усыновляют по 30 тысяч сирот в год, а детдома не исчезают
Мы не любим этого замечать, но внутри России существует еще одна отдельная страна. Страна сирот. Со своими законами, судьбами и трагедиями. Который год ее пытаются реформировать, ликвидировать, влить в остальную страну. И ничего не выходит [Часть 2]
«Поправки в Конституцию снимут вопрос, кому принадлежат Курилы»: Губернатор Сахалинской области ответил на протест Японии против геологоразведочных работ на островах
Валерий Лимаренко напомнил, что изменения в основном законе страны закрепят неделимость российских территорий
Приговор по делу «Седьмой студии»: Государство показало, что есть не только крайности, но и центр
Художественный руководитель Московского Художественного академического театра имени М. Горького Эдуард Бояков прокомментировал итоги судебного процесса в отношении Кирилла Серебренникова
Новости 24
В Симферополь начали подавать воду из Ивановского водозабора
В Судаке спустили на воду древнегреческую галеру
Крым занял второе место в рейтинге популярности ж/д-направлений на лето
Трое мужчин связали ремнями и взяли в плен знакомую девушку на даче в Джанкое
Около Феодосии мотоциклист врезался в дерево и погиб
Житель Евпатории упал в трехметровый колодец, пытаясь вытащить собаку
Аэропорт «Симферополь» планирует принять за июль более 2,5 тысячи рейсов
Двум жителям Керчи за сбыт «соли» и «экстази» светит 20 лет тюрьмы
За сутки в Крыму потушили 18 пожаров
В Феодосии пятилетнюю девочку унесло на надувном круге в море
На горе Аю-Даг турист из Уфы сорвался со скального обрыва
Погода в Крыму на 29 июня: сухо и тепло до +32
В Крыму спасли заблудившуюся в горах девушку
В Керчи потушили крупный пожар на полигоне отходов
Аксенов: Зеленский способен пустить воду в Крым, но морально не готов к этому
В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом
Новая вспышка коронавируса: В Крыму за сутки заболели 35 человек
Погода в Крыму на 28 июня: сухо и тепло до +32
Спасатели локализовали пожар в районе поселка Кацивели
Около Ялты горит лес