Много туристов, теплое море и развлечения: 10 фото с курортного Судака
До официального старта курортного сезона в Крыму 2020 осталось всего два дня. С 1 июля на полуостров разрешено приезжать туристам из других регионов России. Одно из топовых мест отдыха в восточном Крыму – Судак. В разгар лета на пляжах обычно яблоку негде упасть. Корреспондент «Комсомолки» проверил, много ли сейчас туристов, и есть ли для них развлечения.
Пляжи уже заполнены, но пока не так, как в разгар сезонаФото: Михаил ПАТЛИС
Вода в Черном море прогрелась до +24 градусовФото: Михаил ПАТЛИС
Дети тоже находят развлечения на пляжеФото: Михаил ПАТЛИС
Известный всем "банан" модернизировалиФото: Михаил ПАТЛИС
Некоторые любят прыгать с пирсаФото: Михаил ПАТЛИС
Есть зона для тех, кто любит теньФото: Михаил ПАТЛИС
Туристы любят КрымФото: Михаил ПАТЛИС
Заходить в воду всегда холодноФото: Михаил ПАТЛИС
Можно выбрать формат отдыха по душе - с шезлонгами и зонтикамиФото: Михаил ПАТЛИС
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ИСТОЧНИК KP.RU