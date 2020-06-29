Итальянские сыры родом из Крыма

Впервые в Крыму крупнейший завод молочной продукции ООО «Новатор» под брендом «Джанкойский сыр» выпустил линейку итальянских сыров с соблюдением традиционной рецептуры и технологии производства. На старте запуска проекта завод посетили специалисты из Италии, которые высоко оценили качество выпускаемого в Джанкое сыра и квалификацию главного технолога производства.

Моцарелла – очень вкусный и популярный мягкий сыр родом из Италии, идеальный продукт для приготовления множества блюд. Относится к категории рассольных сыров, куда входят, например, Брынза и Фета.

Благодаря своему нежному и не ярко выраженному вкусу, а также мягкой консистенции и тягучести, сыр моцарелла стал неотъемлемым ингредиентом пиццы, пасты, лазаньи и множества других вкуснейших блюд.

На сегодняшний день в ассортименте Джанкойского молокозавода представлены три вида итальянского сыра. Познакомимся с ними поближе.

Сыр Моцарелла в рассоле 12 мини-шариков

1. Моцарелла в рассоле 12 мини-шариков используется для приготовления канапе, салатов, супов

2. Моцарелла в рассоле 1 шарик весом 100 грамм хорошо подходит и для Капрезе, и для других закусок и легких овощных салатов. Он универсален тем, что его можно резать на кусочки необходимых размеров

3. Моцарелла для пиццы 1 кг – полутвердый сыр, идеален для пиццы и лазаньи

А совсем скоро крымчане и гости полуострова смогут попробовать новинку от завода «Новатор», настоящий деликатес итальянской кухни, мечта сырного гурмана – нежный сливочный сыр «Буратта».

Буррата - молодой сыр из коровьего молока и сливок, изготавливается вручную по старинному итальянскому рецепту. Для тех, кто еще не знаком с этим вкуснейшим сыром, попробуем его описать. Это небольшой мешочек из эластичного сыра «Моцарелла», в который помещена нежнейшая начинка – тонкие волокна сыра «Страчателла» в свежайших сливках.

Сыр Моцарелла в рассоле 1 шарик

Идеальные компаньоны для этого сыра — свежие сладкие помидоры, оливковое масло, молотый черный перец и хлеб. Другое не менее удачное сочетание — мед и грецкие орехи.

Но это далеко не все! Приятные сюрпризы от завода «Новатор» только начинаются. Почувствовать себя настоящим шеф-поваром, устроить близким вкусный обед или ужин с итальянским колоритом? Легко! При покупке сыра «Моцарелла» в фирменной сети Вы получаете в подарок книгу рецептов, созданную совместно с известным бренд-шефом Дмитрием Проскуриным. Авторские рецепты доступны даже для новичка: вкусно, полезно и совсем не сложно в исполнении.

Откройте для себя секреты итальянской кухни вместе с Джанкойским сыром!