Загореть и не обжечься: как правильно отдыхать на пляже под южным солнцем

Ровный, шоколадный, с бронзовым переливом загар мечтают увезти с собой гости Крыма как подтверждение качественного отдыха. Достичь желаемого результата получается не у всех, и мы разберем основные причины неудачи и дадим несколько советов по правильному южному загару.

Для начала давайте выясним, что такое загар, и есть ли в нем польза. Потемнение кожи происходит под воздействием меланина - пигментного вещества, которым наш организм защищается от перегрева. Кажется, что чем больше находишься под солнечными лучами, тем шоколаднее должен быть оттенок кожи. Но это ошибка. Кожа - это не просто покров нашего тела, это выделительная система организма, и повышение температуры иссушает ее, лишает влаги. В результате вместо загара получаем ожог. На память после отшелушивания обожженные участки кожи оставят светлые пятна, и, чтобы их выравнять по тону, понадобится еще один отпуск. Хорошо, когда он есть в запасе. Но если нет, тогда взять из отдыха все самое лучшее - наша задача.

Людям со смуглой кожей можно проводить больше времени на пляже, а вот светленьким нужно жестче дозировать пребывание на солнцеФото: Анна КИРИЕНКО

ПОЛЕЗЕН ЛИ ЗАГАР?

Нужен ли загар, и есть ли в нем польза? Конечно, нужен. Солнечный свет создает нам настроение и укрепляет иммунитет, стимулируя выработку витамина D - он отвечает за нашу стрессоустойчивость и быстроту реакции. К тому же, от количества витамина D зависит, как в организме усваивается витамин C, а это уже наша молодость, эластичность тканей и крепость костей. В общем, загорать нужно и полезно, главное делать это правильно, не забывая о том, что лекарство от яда отличает лишь доза.

С точки зрения дерматологии, продолжительность пребывания под прямыми лучами солнца зависит от фототипа кожи. К его характеристикам относится чувствительность к ультрафиолетовому излучению, что переопределено генетически, то есть не меняется в течение всей жизни. Сколько организм вырабатывает мелатонина, защищающего нас от перегрева, можно понять по цвету волос, глаз и кожных покровов.

Лучшее время для загара - с 7 до 10 утра и с 16 до 19 вечераФото: Михаил ПАТЛИС

«СВЕТЛОКОЖИЕ БЛОНДИНЫ МОМЕНТАЛЬНО СГОРАЮТ»

- Первый фототип - это голубоглазые светлокожие блондины, которым загорать вообще не рекомендуется, они моментально сгорают, - говорит врач косметолог-дерматолог Марина Яновская. - Второй фототип - это русоволосые люди с серыми или зелеными глазами. Они могут себе позволить позагорать, но с солнцезащитными кремами.

Третий фототип, по словам специалиста, это кареглазые шатены или брюнеты, которые восприимчивы к солнечному загару и могут понежиться на пляже дольше остальных. К четвертому фототипу относятся мулаты и негры, но и они подвержены солнечным ожогам, что не очень заметно для глаз, но ощутимо для кожи.

Эксперт советует избегать агрессивное солнце с 11 до 15 часов всем фототипам, как и пользоваться солнцезащитными средствами не только на пляже, но и вне его, нанося спрей или крем на открытые участки тела. Ультрафиолет влияет не только на кожу, но и на сетчатку глаза. При выборе солнцезащитных очков их уф-фильтр должен быть в приоритете перед формой и цветом оправы.

Пребывание под прямыми солнечными лучами также зависит от того, в каких широтах постоянно живет человек. Чем ближе к северу, тем меньше ультрафиолета в год получает организм, тем сложнее ему будет при смене привычного режима тепла и света. Таким людям под южным солнцем в первые дни отдыха лучше носить свободную одежду из натуральных тканей, прикрывающую все тело. Синтетика и облегающие наряды будут мешать свободному обдуву тела, вызовут перегрев кожи, которая итак испытывает стресс. Шляпы и панамы, солнечные зонтики и очки тоже пригодятся. И обязательно солнцезащитные кремы с высоким показателем ультрафиолетового барьера. Чем темнее становится оттенок кожи, тем ниже значение уф-фильтров в креме. Первые дни отпуска жителям северных широт лучше планировать так, чтобы посещение пляжа занимало от силы час времени на рассвете и столько же на закате. Постепенно время пребывания можно увеличивать, но не более, чем на пол часа в день. И помните, время для загара - это с 7 до 10 утра и с 16 до 19 вечера. Остальные часы посвятите экскурсиям, посещению пещер и лесов, мастер-классам и знакомству с местной кухней.

На солнце лучше проводить 10-15 минут, а затем уходить в теньФото: Михаил ПАТЛИС

ЛУЧШЕЕ МЕСТО НА ПЛЯЖЕ - РЯДОМ С МОРСКИМ ПРИБОЕМ

Теперь поговорим о том, как расположиться на пляже, чтобы загар ложился ровным и красивым цветом. Лучшее место - рядом с морским прибоем. Там действуют не только прямые, но и отраженные солнечные лучи. При штилевом море можно воспользоваться надувным матрасом, чтобы позагорать на водной глади. Только убедитесь, что надувное изделие предназначено для морской поверхности и не поднимается высоко над уровнем воды - такие матрасы ветер нередко уносит в море, иногда с отдыхающими. Но чаще люди добираются на берег вплавь, понимая, что бороться с силой ветра бесполезно.

Для ровного загара солнце должно смотреть вам в пятки, если вы лежите, либо совмещать ваше тело с его тенью, если вы предпочитаете стоять. Руками нужно упереться в бока, чтобы тыльная сторона тое получила свой поток ультрафиолета. Солнцезащитный крем для кожи лица и тела лучше использовать с разным значением уф-фильтров - для лица оно выше. И обязательно позаботьтесь об ушных раковинах: там тоже есть кожа и она также подвержена термическому влиянию. Свисающие с ушей кусочки кожи может и выглядят забавно, но с красивым загаром сочетаются плохо.

ПОСЛЕ 10 УТРА СОЛНЦЕ СТАНОВИТСЯ «АГРЕССИВНЫМ»

Первый прием солнечных ванн ограничивается 10-15 минутами. После нужно перемещаться в тень, выбираясь под прямые лучи только, чтобы окунуться в море. На берегу, как обсохнете, не забудьте вновь нанести солнцезащитное средство, даже если находитесь под теневым навесом - солнечные лучи, отражаясь от морской поверхности, найдут вас и там. К 10 часам утра на пляже вас уже быть не должно. Пусть там остаются те, кто готов провести ночь в мокрой простыне под толстым слоем кефира с пачкой жаропонижающего и обезболивающего. Кстати, такие средства на отдыхе нужно держать под рукой, как и абсорбенты на случай пищевых расстройств.

Они могут возникнуть, если для улучшения цвета загара переборщить с персиками, абрикосами, мушмулой или морковкой. Своим оранжевым цветом они обязаны бета-каротину, который улучшает выработку мелатанина - гормона, синтезирующего меланин. Не стоит налегать только на растительную пищу, поскольку аминокислоты рыбьего жира или красного мяса тоже этому способствуют. Добавьте к этому сухое крымское вино, которое в жару разжижает кровь, или безалкогольный мохито со свежим огурцом, и ваша кожа будет благодарна за приток влаги.

Еще больше ее порадуют средства после загара, которые выравнивают и закрепляют тон кожи. Хорошо, если в их составе есть лавандовое и ментоловое масло, а основой является масло виноградных косточек. Можно использовать гидролаты крымских эфиромасличных культур, розовую и лавандовую воду. Главное, чтобы средство было неплотной текстуры, иначе оно забьет кожные поры, не давая жидкости выйти наружу и охладить перегретое тело, которое к концу отпуска должно говорить о том, как классно и с пользой вы отдохнули и зарядились солнечной энергией на год вперед.