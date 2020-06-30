2020-06-30T11:01:27+03:00
Туризм

Коронавирус в Крыму, последние новости на 30 июня: первые грузовые составы прошли по Крымскому мосту

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 30 июня
Анна КИРИЕНКО
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Грузовые поезда впервые пошли по Крымскому мостуГрузовые поезда впервые пошли по Крымскому мосту
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По Крымскому мосту поехали первые грузовые составы. Из Крыма на материк повезли соду и известняк, в обратном направлении - бензин, цемент, зерно и удобрения.

По планам стоимость перевозки основных грузов – зерновых культур, нефтепродуктов, стройматериалов, химических удобрений, металлопроката снизится в среднем на 30-50%, что должно удешевить их стоимость. Крымская железная дорога планирует нарастить объемы грузоперевозок до 3 миллионов тонн уже в этом году.

Из Екатеринбурга отправится первый пассажирский состав в Крым. Он проследует через Уфу, Самару, Саратов, Волгоград и прибудет в Симферополь 3 июля. Время в пути займет 64 часа. Билет в плацкарт стоит 4,4 тысячи рублей, в купе - 6,7 тысячи. Поезд будет курсировать один раз в неделю.

Крымские отели готовятся принимать первых туристов с материка. Сегодня последний день моратория на поселение гостей с некрымской пропиской. Объекты приема уведомляют правительство Крыма о начале работы и обязуются выполнять рекомендации Роспотребнадзора: проводить дезинфекцию помещений, рециркуляцию воздуха, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в 1,5 метра между столами и шезлонгами на пляжах.

Данные по заболеваемости COVID-19 на 30 июня Минздрава РК

Данные по заболеваемости COVID-19 на 30 июня Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За сутки в Крыму выявили 6 новых больных коронавирусной инфекцией. Выписаны 37 выздоровевших, а всего с начала эпидемического периода — 500 человек. На лечении в больницах находятся 166 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Количество заболевших коронавирусом уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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