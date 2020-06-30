2020-06-30T14:21:36+03:00
Экономика

Все полосы трассы «Таврида» открыты для движения от Керчи до Белогорска

На этом участке дороги транспорт может разгоняться до 90 километров [фото]
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Движение по четырем полосам от Керчи до Белогорска открыли 30 июня в 10 утра. Фото: Гиигорий Назаров / FacebookДвижение по четырем полосам от Керчи до Белогорска открыли 30 июня в 10 утра. Фото: Гиигорий Назаров / Facebook
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От Керчи до Белогорска открыто движение транспорта по четырем полосам трассы «Таврида», сообщил подрядчик строительства дороги АО «ВАД». Процесс строительства трассы федерального значения лично проверял министр транспорта России Евгений Дитрих.

Движение открыли 30 июня в 10.00. Теперь от Белогорска до Керчи увеличена максимальная скорость движения автомобиля до 90 километров в час. Но в четырех местах, где движение регулирует временный светофор, придется сбавить газ.

На этом участке теперь можно ехать со скоростью 90 километров в час. Фото: Григорий Назаров / Facebook

На этом участке теперь можно ехать со скоростью 90 километров в час. Фото: Григорий Назаров / Facebook

- В районе сел Пруды, Хлебное, Некрасовка и Васильевка продолжается строительство надземных пешеходных переходов, поэтому жители пересекают трассу по наземным переходам со светофорами, - объяснил пресс-секретарь компании «ВАД» Григорий Назаров и добавил, что выше 70 километров в час там лучше не разгоняться.

Полноценно все четыре полосы от Белогорска до Симферополя откроют 20 июля.

- Запуск движения по четырем полосам «Тавриды» от Керчи до Севастополя состоится, как ожидается, в сентябре. К этому времени все строительно-монтажные работы будут завершены. Общая готовность трассы составляет 92%, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь текущего года, - подчеркнул Назаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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