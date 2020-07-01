2020-06-30T20:37:11+03:00
Общество

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Крыму 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляция

«Комсомолка» ведет прямую онлайн-трансляцию голосования по поправкам в Конституцию РФ в Крыму
Надежда ДАЦЮК
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В Крыму проходит голосование по поправкам в Конституцию РФВ Крыму проходит голосование по поправкам в Конституцию РФФото: Виталий ПАРУБОВ
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В Крыму, как и по всей стране, 1 июля – заключительный день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Уже больше 50% отдали голоса на избирательных участках и на дому в рамках предварительного голосования, которое началось с 25 июня. Всего в Крыму зарегистрировано 1 487 268 избирателей, сформировано 27 территориальных и 1 165 участковых избирательных комиссий. Как проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ, смотрите в онлайн-трансляции «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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