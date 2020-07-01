Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Крыму 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляция

В Крыму, как и по всей стране, 1 июля – заключительный день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Уже больше 50% отдали голоса на избирательных участках и на дому в рамках предварительного голосования, которое началось с 25 июня. Всего в Крыму зарегистрировано 1 487 268 избирателей, сформировано 27 территориальных и 1 165 участковых избирательных комиссий. Как проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ, смотрите в онлайн-трансляции «Комсомолки».