Крым с 1 июля начинает принимать отдыхающих из других регионов России

С 1 июля в Крыму стартует официальное открытие курортного сезона. На берегах Азовского и Черного морей теперь имеют законное право отдыхать жители всей нашей страны.

Во время пандемии коронавирусной инфекции на полуострове был повешен замок на все пансионаты, санатории и отели.

В середине июня ситуация стабилизировалась и крымские отели, пансионаты и санатории начали с 15 июня принимать жителей полуострова.

Но заселять отдыхающих с материковой части РФ было нельзя. Теперь ситуация изменилась в корне, и все россияне могут провести отпуск на солнечном полуострове.

В Министерстве курортов Республики Крым сообщили, что в июле, по мнению экспертов-аналитиков, в регионе будет отдыхать около 1,5 миллиона взрослых и детей. На 30 июля свыше 420 пансионатов и гостиниц решили распахнуть двери перед отдыхающими.

- Все эти объекты для размещения туристов подали обязательства по выполнению мер дезинфекции территорий, профилактики заболевания, обязательной термометрии сотрудников и гостей, соблюдению социальной дистанции в общепите, местах общего пользования. На пляжах будут определены ответственные за контроль соблюдения требований, - отметили в пресс-службе Минкурортов.

В качестве профилактики до каждого туриста будет доведена информация о соблюдении мер безопасности в местах общего пользования.

- Лучше не пренебрегать профилактическими мерами, чтобы сохранить стабильную, контролируемую ситуацию для дальнейшего развития курортного сезона, для всего Крыма, - подчеркнул министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

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