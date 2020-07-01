2020-07-01T16:09:53+03:00
Общество

Седьмая горбольница Симферополя получила гуманитарную помощь из Китая

Было передано 25 тысяч медицинских масок и 25 защитных костюмов
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Медучреждение получило 25 тысяч масок в подарокМедучреждение получило 25 тысяч масок в подарокФото: Виталий ПАРУБОВ
Изменить размер текста:

В Крыму начали распределять между больницами гуманитарный груз из Китая для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Ранее члены китайской «Ассоциации друзей Крыма» передали региону 50 тысяч медицинских масок и 50 специальных защитных костюмов.

Как сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте Совета министров РК, седьмая горбольница Симферополя, где проходят лечение больные коронавирусом, получила 25 тысяч трехслойных медицинских масок (нестерильные модели 175 мм*95 мм), а также 25 нестерильных медицинских защитных костюмов.

Гуманитарную помощь из Китая получат и другие больницы полуострова Фото: Виталий ПАРУБОВ

Гуманитарную помощь из Китая получат и другие больницы полуостроваФото: Виталий ПАРУБОВ

Другие средства защиты получит Республиканская детская клиническая больница, Евпаторийская городская больница, Феодосийский медцентр и Джанкойская центральная районная больница.

Министерству здравоохранения Крыма поручено распределить помощь между больницами и отчитаться об этом до августа 2020 года.

Врач-хирург Симферопольской горбольницы №7 Фото: Виталий ПАРУБОВ

Врач-хирург Симферопольской горбольницы №7Фото: Виталий ПАРУБОВ

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24