Седьмая горбольница Симферополя получила гуманитарную помощь из Китая

В Крыму начали распределять между больницами гуманитарный груз из Китая для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Ранее члены китайской «Ассоциации друзей Крыма» передали региону 50 тысяч медицинских масок и 50 специальных защитных костюмов.

Как сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте Совета министров РК, седьмая горбольница Симферополя, где проходят лечение больные коронавирусом, получила 25 тысяч трехслойных медицинских масок (нестерильные модели 175 мм*95 мм), а также 25 нестерильных медицинских защитных костюмов.

Гуманитарную помощь из Китая получат и другие больницы полуостроваФото: Виталий ПАРУБОВ

Другие средства защиты получит Республиканская детская клиническая больница, Евпаторийская городская больница, Феодосийский медцентр и Джанкойская центральная районная больница.

Министерству здравоохранения Крыма поручено распределить помощь между больницами и отчитаться об этом до августа 2020 года.

Врач-хирург Симферопольской горбольницы №7Фото: Виталий ПАРУБОВ

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