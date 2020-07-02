Почему на побережье Судака два десятка лет ржавеет знаменитый теплоход «Князь Багратион»

Призраки, огромные дыры в ржавом полу и невероятной красоты закаты с палубы. Все это – о теплоходе «Князь Багратион». Он стоит рядом с бухтой Капсель между Судаком и Солнечной долиной. Столетний теплоход когда-то ходил по Волге, был рестораном и мог стать часть туристического комплекса, но сейчас это просто груда ржавого металла на отмели.

«МЯУ» ОТ ЭКИПАЖА

Увидеть теплоход «Князь Багратион» может любой – достаточно приехать на машине или пройти пешком по выжженной солнцем степи от ближайшей остановки транспорта. Стоит судно рядом с бухтой Капсель. С дороги его почти не видно, нужно съехать на грунтовку. Несколько поворотов, десяток ухабов – и вы у теплохода.

То, что судно разрушено, видно даже издалека. Но подойти все равно хочетсяФото: Лидия Коробкова

От импровизированной парковки на грунтовке до теплохода – 2 минуты пешком. Сам теплоход обойти сложно – нос окружает вода. Глубина – примерно по пояс.

На мель его посадили после того, как отказались от идеи выходить в море. Еще в 1994 году было дано заключение, что теплоход работает. Но в море никто на нем не выходил. И за более чем 25 лет судно пришло в негодность.

Забраться на теплоход, конечно, можно, но стоит ли? На лестницах, ведущих к палубе, висят табличке «Вход воспрещен». Вскоре становится понятно, почему. Палуба проржавела– все в дырах. Кое-где валяются осколки разбитых стекол, ходить тут небезопасно. Единственный шанс – передвигаться по балкам, они выглядят более-менее прочными.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/788199" frameborder="0"></iframe> Прогулка по палубе действительно опасна для здоровья..Смельчакам следует быть очень осторожными.Лидия Коробкова

Аккуратно делая каждый шаг, мы добираемся до носа. На нем нас встречает член экипажа – бело-рыжий кот. Пушистик никак не реагирует на появившихся людей и даже не думает смотреть в нашу сторону. Кажется, что он сыт, доволен жизнью и лишь из благодарности к кому-то несет свою сонную вахту.

Позже нам удалось выяснить, что на теплоходе бывают еще и собаки, они сторожат внутренние помещения. Но на палубе мы встретили только спящего кота.Фото: Лидия Коробкова

Заглянуть в каюты не удалось – вход в них закрыт на замок. Кое-где видны расщелины, через которые можно попытаться разглядеть интерьер. Но на первом ярусе палубы он довольно скудный. Судя по фотографиям, которые удалось найти в сети, смотреть особо не на что.

Так выглядит коридор на палубе. Фото: Инна Стрельцова

Но попасть внутрь туристы не особо торопятся. О теплоходе ходят легенды, говорят, что тут часто встречают призраков. Один местный блогер даже якобы увидел что-то потустороннее, но большинство его зрителей сошлись на том, что ему попалась как раз одна из собак, охраняющих теплоход. Тем не менее, место считается таинственным.

- Мы несколько раз поднимались в обход сторожей на теплоход, так моя маленькая племянница увидела перед зеркалом женщину, расчесывавшую свои волосы... Она нам на берегу уже рассказала, даже жутко стало, - вспоминает Оксана Синявская из Нижнего Новгорода.

Интерьер удалось снять через щель в одном из заколоченных окон. Призраков не видно, но заметно, что внутри – разруха.Фото: Лидия Коробкова

КАК ИЗ ТЕПЛОХОДА СДЕЛАЛИ МУСОР

«Князь Багратион» появился на свет в 1912 году. Строили его в честь столетия Бородинской битвы. Ширина судна – 12 метров, длина – 90. Считается, что именно этот теплоход – единственный сохранившийся из первой серии речных дизельных винтовых пассажирских судов. Всего их было 11, они ходили на линии Нижний Новгород – Астрахань.

После революции вместительный теплоход переименовали. Он стал носить имя «Память тов. Маркина» в честь погибшего во время разведывательной операции революционера Николая Маркина, соратника Льва Троцкого. Кстати, активный участник революции погиб на реке Каме, а вот теплоход в те годы ходил недалеко – по реке Волге.

В 1950-е годы судно реконструировали, до 1991 года теплоход исправно работал на пассажирских линиях Волжского бассейна. В те годы советские граждане могли прокатиться на нем из Горького в Астрахань. Но после очередной революции, на этот раз уничтожившей советский строй, всех «дедушек» дореволюционной постройки списали. Среди них оказался и «Князь Багратион».

Так выглядел теплоход в 50-е годы прошлого века. Он явно не простаивал – пассажиров много.

В 1992 году уже при Украине теплоход перешел в собственность частному лицу. Новый владелец организовал на нем ресторан, который проработал всего два года у берегов Феодосии. После этого теплоход отбуксировали к бухте Капсель и мысу Меганом, где он и стоит уже 26 лет.

- Грузоподъемность у теплохода была 300 тонн, на бору могли располагаться 340 пассажиров. Скорость он развивал до 21 км/ч, экипаж был человек 16. Говорят, что для его строительства использовали немецкий металл, все помещения делали просторными, а на втором этаже до сих пор стоит пианино, подаренное Николаем II, - рассказывает житель Судака Петр Самсонов, которого мы встретили рядом с теплоходом.

Петр тут бывает периодически – ездит купаться. В бухте у теплохода мелкий песок, вода теплая, да и виды красивые. Закат здесь получается сказочный, каждый раз рука тянется за смартфоном, чтобы сделать несколько фотографий.

- Вы спросите местных жителей, они расскажут вам такое про «Князя»… книжку писать можно. Врут, конечно, многие. Утверждают, что теплоход снимался в «Жестоком романсе». Но это сказки. В фильме был теплоход «Спартак», наш там вообще никак не мелькал, - уверяет Петр.

Житель Судака во время разговора с сожалением смотрит на корабль. За 16 лет теплоход постарел и потерял былую стать. Сейчас это груда ржавчины, внутри которой много мусора. А ведь к нему до сих пор ездят толпы туристов. Что мешает сделать из старого, раритетного теплохода арт-объект или музей, который будет пользоваться спросом у гостей Крыма?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/788200" frameborder="0"></iframe> Теплоход нуждается в спасении – это очевидно, глядя на него..Жаль потерять такой уникальный объект.Лидия Коробкова

СПАСУТ ЛИ «КНЯЗЯ»?..

Найти информацию о владельце судна сложно. Такое ощущение, что его просто не существует. Но это не так. Периодически туристов встречает пожилой мужчина, которого иногда окружают верные собаки. Он представляется Владимиром Алексеевым и говорит, что владелец этого теплохода.

Владимир Алексеев значится в украинских документах, как представитель малого частного предприятия «Спарта», владеющего участком, на котором стоит теплоход.Фото: Лидия Коробкова

- Сторож обитает в хижине на пригорке, а стая из 20 или 30 собак населяют каюты и палубы заброшенного речного красавца. Советую быть крайне осторожными при посещении, огромная стая дворняг может изрядно подпортить вам как настроение, так и здоровье, - написал в соцсетях один из туристов, не указавший свое имя.

Нам владелец не встретился. Но в сети есть его интервью, в котором мужчина говорит о том, что собирался еще при Украине делать туристический оздоровительный центр. В 2000 году были получены все разрешения, только работы не начались. После 2014 года существенные изменения не произошли. Теплоход также стоит на месте и ржавеет.

Такие дыры – по всему судну, пока это скорее металлолом, чем арт-объект.Фото: Лидия Коробкова

Глава администрации Судака Игорь Степиков заявлял, что 90-метровый ржавый исполин переходит в собственность форума «Таврида», организованного в бухте Капсель. Участок, на котором стоит судно, находится у федералов. И, возможно, они займутся преображением судна.

- Пускай он будет арт-объектом, его нужно как-то реставрировать, превратить, возможно, в музей, - допустил Степиков. - У арт-кластера «Таврида» креативные молодые руководители, и они найдут возможность сохранить этот объект - к примеру, в качестве экскурсионного, что будет только в помощь «Князю Багратиону».

А вот в арт-кластере «Таврида» эту информацию не подтверждают и не опровергают. Сторож, он же якобы владелец теплохода Владимир Алексеев, говорит, что за 8 месяцев может привести теплоход в порядок, ему нужно «всего лишь» финансирование и долг от государства. Пенсионер уверяет, что он вложил в теплоход и различные работы вокруг него 8 миллиардов 844 миллиона рублей, которые и хочет вернуть.

Краевед из Судака Александр Кирьяков вовсе считает, что восстанавливать теплоход нет смысла – он проржавел насквозь. Кроме того, в 90-е каюты обшивали пластиком, тут появилось много материалов, которых и близко не было в советские годы. В любом случае, пока судьба теплохода под вопросом. Реставрировать его – тратить огромные деньги. Уничтожать – лишиться достопримечательности. Хочется верить, что власти Республики Крым и страны найдут компромиссное решение.

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