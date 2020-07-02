2020-07-02T13:41:19+03:00
Общество

За год в Крыму на 20% выросло количество дистанционных платежей

В крупнейшем банке полуострова сообщили, что это связано с расширением функционала в мобильном приложении
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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За год количество дистанционных платежей в Крыму выросло на 20%. Только в июне крымчане совершили больше 5,5 миллиона платежных операций онлайн. Такие данные публикует РНКБ банк.

Увеличение количества платежей онлайн сотрудники финучреждения связывают не только с коронавирусными ограничениями, но и с расширением функционала в банковском мобильном приложении «РНКБ24/7».

За год клиенты банка совершили в полтора раза больше операций через приложение: их количество выросло с 1,97 миллиона в месяц до более 3 миллионов. Одна из самых популярных опций – пополнение счетов мобильных телефонов: это каждый третий платеж, согласно статистике. Еще 21% от общего количества платежей через приложение приходится на оплату услуг ЖКХ, 20% - это переводы между картами.

- На сегодняшний день доля платежей, которые наши клиенты совершают дистанционно, составляет более 92%. Мы делаем все возможное для того, чтобы банковские сервисы были максимально удобны и круглосуточно доступны пользователям, где бы они ни находились, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.

КСТАТИ

В Крыму становится больше новых моделей банкоматов, в которых можно получить наличные и осуществить любые платежи наличным и безналичным способом. Также есть возможность проводить платежи, используя QR-коды. С мая текущего года больше 350 устройств, по данным банка, принимают наличные. Проведено уже более 3 500 валютно-обменных транзакций. До конца года планируется увеличить количество данных терминалов до 500 штук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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