2020-07-02T15:55:04+03:00
Общество

«Даже руки помыть невозможно»: Симферопольцы жалуются на мутную воду из крана

В водоканале объяснили, что вода стала бурого цвета из-за сильных паводков
Надежда ДАЦЮК
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Вот такая вода с крана, что с водой? Фото: Ирина Владимир/"Черный список Симферополь"/ВконтактеВот такая вода с крана, что с водой? Фото: Ирина Владимир/"Черный список Симферополь"/Вконтакте
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Жители Симферополя в течение недели жалуются на то, что у них из кранов течет мутная вода бурого цвета. По виду эта жидкость никак не может считаться питьевой, возмущаются симферопольцы.

- Это ГРЭС. Сколько можно это терпеть и оплачивать? Почему я плачу за воду и вынуждена полностью покупать привозную? Кто оплатит мне мои расходы? Подскажите, пожалуйста, куда обратиться? - вопрошает местная жительница.

- Вот такая вода течет с кранов на Москольце. В ней даже руки помыть невозможно, не то, чтобы пить или готовить еду. А «Вода Крыма» объясняет это паводками и говорит, что это питьевая вода и она соответствует санитарным нормам, просто немного мутная. Нормально? - жалуется другой симферополец.

Фото: "Черный список Симферополь"

Фото: "Черный список Симферополь"

Цвет воды также насторожил жителей районов Маршала Жукова, Проспекта Победы и Марьино.

В ГУП РК «Вода Крыма» симферопольцам объяснили, что такой мутноватый цвет воды связан с увеличением количества паводков в последнее время.

- В связи с увеличением количества паводков в последнее время повысилась мутность в поверхностных источниках водоснабжения Симферополя. По химическим, микробиологическим и другим показателям поступающая питьевая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая», за исключением превышения по органолептическому показателю мутности, - уточнили на предприятии.

Такая вода на Москольце. Фото: "Черный список Симферополь"/"Вконтакте"

Такая вода на Москольце. Фото: "Черный список Симферополь"/"Вконтакте"

Заметим, что в Крыму последние две недели наблюдаются обильные осадки. Только за выходные дни в конце июня несколько водохранилищ, питающих Симферополь, наполнились водой больше, чем за предыдущие полгода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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