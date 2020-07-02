2020-07-02T15:55:04+03:00
Общество

Оператор Win mobile разработал мобильное приложение для абонентов

Теперь можно легко контролировать баланс, смотреть остаток минут и пользоваться другими услугами
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Win mobileФото: Win mobile
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Проверять счет, остаток трафика и подключенные к номеру дополнительные услуги стало еще удобнее клиентам крымского оператора Win mobile. Разработано мобильное приложение, которое доступно для установки на самых популярных операционных системах iOS и Android.

В приложении можно посмотреть, сколько осталось минут, SMS и интернета в пакете, подключить или отключить услуги, узнать информацию о новых тарифах и услугах и прочитать ответы на часто задаваемые вопросы. При проверке баланса доступна детализация расходов. А если нужен офис Win mobile, - можно найти на карте ближайшие салоны связи. В приложении также можно воспользоваться функцией «Мультиаккаунт», подключив дополнительные номера родных и близких. Это позволяет контролировать расходы детей или отключить неактуальные услуги на тарифах пожилых родителей.

КАКИЕ ТАРИФЫ ОТ WIN MOBILE ВЫБРАТЬ

Два самых популярных тарифа среди абонентов - это «Хит» и «ПроСто».

В тарифе «ПроСто» безлимитный интернет, 100 минут бесплатных звонков в неделю на номера операторов России, Крыма, Севастополя и Краснодарского края. Абонентская плата - 100 рублей в неделю.

Тариф «Хит» - для тех, кто любит много общаться. При подключении будут доступны безлимитные звонки на Win mobile и номера других мобильных операторов Республики Крым, Севастополя и Краснодарского края. Помимо этого, ежемесячно доступно 10 ГБ трафика, а также бесплатный трафик в мессенджерах: Viber, WhatsApp, Skype.

КСТАТИ

Для тех, кто перейдет к оператору Win mobile со своим номером по процедуре MNP, подключение обоих тарифов обойдется со скидкой в 50% на семь месяцев.

Фото: Win mobile

Фото: Win mobile

ИСТОЧНИК KP.RU

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