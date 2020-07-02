Свой Телеграм-канал: Выбор контента и оптимального времени для публикации

Телеграм- канал, независимо от конкретных целей его создания и ведения, может собрать вокруг себя тысячи активных и заинтересованных пользователей. Однако чтобы привлечь внимание публики в своему ТК, а затем удерживать его, нужно играть по определенным правилам.

Если вы хотите узнать больше о раскрутке каналов в Telegram, посмотрите обучающие видео на канале Активный Пиар на YouTube. Мы же остановимся на некоторых ключевых моментах.

Нет «копипасте» и чужим мыслям

Копировать или публиковать слегка измененный контент из других источников – это для Телеграм-канала не подходит. «Копипасту», какой бы актуальной и интересной она ни была, пользователи «Телеграм» читать не будут.

Еще на начальной стадии запуска определитесь, готовы ли вы производить авторский контент, способный заинтересовать целевую аудиторию, и если да, то как часто сможете выдавать хорошие публикации «на дистанции».

Жестких рамок периодичности нет, отталкивайтесь от собственных возможностей – кто-то готов делать полноценный уникальный пост каждый час, а другому автору для этого потребуется два-три дня.

В зависимости от выбранного формата контента и индивидуальных возможностей составьте план публикаций на первые несколько недель или месяц.

Если комментирование, то авторское

Один из способов генерирования контента – это комментирование свежих новостей, резонансных событий из выбранной вами сферы.

Если вы даете свою оценку или комментарий, постарайтесь сделать их по-настоящему авторскими, с личными выводами, прогнозами, ссылками на факты, инфографикой. Если речь идет об аналитических разборах, то анализ инфоповодов должен быть глубоким, с поднятыми вопросами и вашими ответами.

Перепечатывать новость и надеяться, что пользователи «Телеграма» подпишутся на ваш канал только ради скопированных данных – не совсем разумно. Со временем копипаст и чужие мнения сделают ваш канал незаметным, пустым в глазах пользователей.

Периодичность выхода публикаций

Большинство пользователей Telegram – это люди, у которых нет времени читать полотна текста, по крайней мере, несколько раз в день, каждый день. К тому же, далеко не факт, что среднестатистический пользователь будет читать свежие посты на каждом канале, на который он подписан.

Из этих доводов можно сделать определенные выводы. Во-первых, не гнаться за частыми публикациями. Заваливать подписчиков 5-7 постами в день, причем с раннего утра – это порадует далеко не каждого.

Если канал не новостной, то рекомендуемая частота выхода авторского контента – 1 публикация в день (конкретное число зависит от тематики и индивидуальных возможностей автора).

Выпуская один пост в 1-2 дня, вы дадите возможность своей аудитории не только переварить информацию, но и научите их ценить ваши публикации, покажите им, что вы сами бережно относитесь к своему контенту, готовите его, а не просто штампуете на конвейере.

Оптимальное время для публикаций

Владельцы популярных ТК сходятся во мнении, что публиковать новости желательно во время потенциальной активности большей части аудитории. То есть, в течение дня, вечером. Раннее утро или ночь – это время минимальной активности (зависит от временных зон).

Не публикуйте контент строго в определенный час. Например, в 14.00 или 16.00. Изменив время публикации всего на 5-10 минут, на 14.05 или 16.07, вы повышаете конкурентные качества поста. В «ровные часы» выходят большое количество публикаций.

Для удобства автора канала доступны различные сервисы отложенного постинга, в том числе боты. Это программы, которые публикуют посты в заранее указанное время, не требуя обязательного участие администратора канала.

* На правах рекламы