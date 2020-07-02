2020-07-02T17:04:15+03:00
Экономика

Свой Телеграм-канал: Выбор контента и оптимального времени для публикации

Несколько важных советов тем, кто решил раскрутить канал в популярном мессенджере
Степан ОСТИНОВ
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Владельцы популярных ТК сходятся во мнении, что публиковать новости желательно во время потенциальной активности большей части аудиторииВладельцы популярных ТК сходятся во мнении, что публиковать новости желательно во время потенциальной активности большей части аудитории
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Телеграм- канал, независимо от конкретных целей его создания и ведения, может собрать вокруг себя тысячи активных и заинтересованных пользователей. Однако чтобы привлечь внимание публики в своему ТК, а затем удерживать его, нужно играть по определенным правилам.

Если вы хотите узнать больше о раскрутке каналов в Telegram, посмотрите обучающие видео на канале Активный Пиар на YouTube. Мы же остановимся на некоторых ключевых моментах.

Нет «копипасте» и чужим мыслям

Копировать или публиковать слегка измененный контент из других источников – это для Телеграм-канала не подходит. «Копипасту», какой бы актуальной и интересной она ни была, пользователи «Телеграм» читать не будут.

Еще на начальной стадии запуска определитесь, готовы ли вы производить авторский контент, способный заинтересовать целевую аудиторию, и если да, то как часто сможете выдавать хорошие публикации «на дистанции».

Жестких рамок периодичности нет, отталкивайтесь от собственных возможностей – кто-то готов делать полноценный уникальный пост каждый час, а другому автору для этого потребуется два-три дня.

В зависимости от выбранного формата контента и индивидуальных возможностей составьте план публикаций на первые несколько недель или месяц.

Если комментирование, то авторское

Один из способов генерирования контента – это комментирование свежих новостей, резонансных событий из выбранной вами сферы.

Если вы даете свою оценку или комментарий, постарайтесь сделать их по-настоящему авторскими, с личными выводами, прогнозами, ссылками на факты, инфографикой. Если речь идет об аналитических разборах, то анализ инфоповодов должен быть глубоким, с поднятыми вопросами и вашими ответами.

Перепечатывать новость и надеяться, что пользователи «Телеграма» подпишутся на ваш канал только ради скопированных данных – не совсем разумно. Со временем копипаст и чужие мнения сделают ваш канал незаметным, пустым в глазах пользователей.

Периодичность выхода публикаций

Большинство пользователей Telegram – это люди, у которых нет времени читать полотна текста, по крайней мере, несколько раз в день, каждый день. К тому же, далеко не факт, что среднестатистический пользователь будет читать свежие посты на каждом канале, на который он подписан.

Из этих доводов можно сделать определенные выводы. Во-первых, не гнаться за частыми публикациями. Заваливать подписчиков 5-7 постами в день, причем с раннего утра – это порадует далеко не каждого.

Если канал не новостной, то рекомендуемая частота выхода авторского контента – 1 публикация в день (конкретное число зависит от тематики и индивидуальных возможностей автора).

Выпуская один пост в 1-2 дня, вы дадите возможность своей аудитории не только переварить информацию, но и научите их ценить ваши публикации, покажите им, что вы сами бережно относитесь к своему контенту, готовите его, а не просто штампуете на конвейере.

Оптимальное время для публикаций

Владельцы популярных ТК сходятся во мнении, что публиковать новости желательно во время потенциальной активности большей части аудитории. То есть, в течение дня, вечером. Раннее утро или ночь – это время минимальной активности (зависит от временных зон).

Не публикуйте контент строго в определенный час. Например, в 14.00 или 16.00. Изменив время публикации всего на 5-10 минут, на 14.05 или 16.07, вы повышаете конкурентные качества поста. В «ровные часы» выходят большое количество публикаций.

Для удобства автора канала доступны различные сервисы отложенного постинга, в том числе боты. Это программы, которые публикуют посты в заранее указанное время, не требуя обязательного участие администратора канала.

* На правах рекламы

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