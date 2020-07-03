Коронавирус в Крыму, последние новости на 3 июля: Шесть инфицированных за сутки, в Ялте открылся «Город мастеров»

В Ялте сегодня на набережной открывается ярмарка «Город мастеров». На ней свои изделия представят представители более 20 российских городов.

Мероприятие приурочено к празднованию Дня семьи, любви и верности «#ЯСемьяЯлта». Производители и предприниматели из Крыма, Краснодарского края, Адыгеи и других регионов предложат ялтинцам и гостям курорта местную косметику, фермерские домашние сыры и колбасы, оливки, масло, мед и продукцию пчеловодства, кондитерские изделия, орехи, сухофрукты, свежие ягоды и фрукты, прохладительные напитки, большой ассортимент чая и кофе, гончарные изделия, восточные сладости, а также сувенирную продукцию ручной работы.

Одновременно на набережной открывается зона общепита, где шеф-повара лучших ресторанов Южнобережья знакомят гостей с оригинальными блюдами местной кухни.

Все желающие могут принять участие в мастер-классах от профессионалов по гончарному делу, резьбе по дереву, скульптуре, гастрономии, художественному творчеству.

Данные по заболеваемости COVID-19 на 3 июля

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за 2 июля подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 712 случаев COVID-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 131 человек, выписано с выздоровлением — 553.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Новых заболевших коронавирусом в Севастополе нет

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