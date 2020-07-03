2020-07-03T11:29:02+03:00
Туризм

Коронавирус в Крыму, последние новости на 3 июля: Шесть инфицированных за сутки, в Ялте открылся «Город мастеров»

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 3 июля
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Ярмарка займет часть прогулочной зоны набережной Ялты. Фото: горадминистрация ЯлтыЯрмарка займет часть прогулочной зоны набережной Ялты. Фото: горадминистрация Ялты
Изменить размер текста:

В Ялте сегодня на набережной открывается ярмарка «Город мастеров». На ней свои изделия представят представители более 20 российских городов.

Мероприятие приурочено к празднованию Дня семьи, любви и верности «#ЯСемьяЯлта». Производители и предприниматели из Крыма, Краснодарского края, Адыгеи и других регионов предложат ялтинцам и гостям курорта местную косметику, фермерские домашние сыры и колбасы, оливки, масло, мед и продукцию пчеловодства, кондитерские изделия, орехи, сухофрукты, свежие ягоды и фрукты, прохладительные напитки, большой ассортимент чая и кофе, гончарные изделия, восточные сладости, а также сувенирную продукцию ручной работы.

Одновременно на набережной открывается зона общепита, где шеф-повара лучших ресторанов Южнобережья знакомят гостей с оригинальными блюдами местной кухни.

Все желающие могут принять участие в мастер-классах от профессионалов по гончарному делу, резьбе по дереву, скульптуре, гастрономии, художественному творчеству.

Данные по заболеваемости COVID-19 на 3 июля

Данные по заболеваемости COVID-19 на 3 июля

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за 2 июля подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 712 случаев COVID-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 131 человек, выписано с выздоровлением — 553.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Новых заболевших коронавирусом в Севастополе нет

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Крыму 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Мужчина из Симферополя облил соседку кипящим супом за право пойти в туалет
Выламывал дворники по ночам: Больше 10 авто в Ялте пострадали от рук хулигана
Россияне выбирают Крым для семейного отдыха
Глава Симферополя Елена Проценко прокомментировала свою отставку
На пляже в Евпатории нашли труп отдыхающей
По прямому маршруту Саратов-Симферополь запущены авиарейсы
Почти 600 отелей и пансионатов Крыма заявили о готовности принимать туристов
Погода в Крыму на 3 июля: дожди и тепло до +34
Дочери Айзы Анохиной поставили страшный диагноз – 4 стадия рака
Жителей Крыма с украинскими паспортами будут штрафовать за поездки на Украину
После дождей Красная пещера и водопад Су-Учхан снова ожили
В Крыму подвели итоги конкурса фотографий «Семейный альбом»
Из Крыма автобусом можно добраться до Белгорода и Тамани
Депутату из Евпатории и его помощнице грозит 7 лет тюрьмы за вымогательство
Жителя Крыма посадят на 5 лет за кражу 40 литров домашнего вина
Крымчан предупредили о возможном повышении уровня воды в реках
В Симферополе и Севастополе 3 июля частично отключат электричество
Керченского чиновника осудят за передачу непригодных квартир сиротам