Самое большое в Крыму поле лаванды стало местом массовых фотосессий
Рядом с селом Тургеневка в Бахчисарайском районе расцвело самое большое в Крыму лавандовое поле площадью больше 120 гектаров. Пик цветения приходится с середины июня по середину июля, и именно в это время на полях проходит больше всего фотосессий.
После этого лаванду собирают и добавляют ее масла в крымскую косметику. Корреспондент «Комсомолки» посмотрел, как цветет лаванда.
В лавандовых полях получаются шикарные кадрыФото: Михаил ПАТЛИС
Лаванда будет цвести еще две-три неделиФото: Михаил ПАТЛИС
После пика цветения лаванды ее соберутФото: Михаил ПАТЛИС
Так выглядят лавандовые поля без людейФото: Михаил ПАТЛИС
В погоне за красивым кадромФото: Михаил ПАТЛИС
Общая площадь поля - 120 гаФото: Михаил ПАТЛИС
Лаванду уже частично убрали с полейФото: Михаил ПАТЛИС
А еще на полях есть ульи для пчел, собирающих лавандовый медФото: Михаил ПАТЛИС
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ИСТОЧНИК KP.RU