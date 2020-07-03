Самое большое в Крыму поле лаванды стало местом массовых фотосессий

Рядом с селом Тургеневка в Бахчисарайском районе расцвело самое большое в Крыму лавандовое поле площадью больше 120 гектаров. Пик цветения приходится с середины июня по середину июля, и именно в это время на полях проходит больше всего фотосессий.

После этого лаванду собирают и добавляют ее масла в крымскую косметику. Корреспондент «Комсомолки» посмотрел, как цветет лаванда.

В лавандовых полях получаются шикарные кадрыФото: Михаил ПАТЛИС

Лаванда будет цвести еще две-три неделиФото: Михаил ПАТЛИС

После пика цветения лаванды ее соберутФото: Михаил ПАТЛИС

Так выглядят лавандовые поля без людейФото: Михаил ПАТЛИС

В погоне за красивым кадромФото: Михаил ПАТЛИС

Общая площадь поля - 120 гаФото: Михаил ПАТЛИС

Лаванду уже частично убрали с полейФото: Михаил ПАТЛИС

А еще на полях есть ульи для пчел, собирающих лавандовый медФото: Михаил ПАТЛИС

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