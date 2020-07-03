2020-07-03T14:57:18+03:00
Общество

Самое большое в Крыму поле лаванды стало местом массовых фотосессий

Вскоре больше ста гектаров цветущих полей превратятся в пустырь [фото]
Надежда ДАЦЮК
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Лавандовые поля привлекают десятки желающих сфотографироватьсяЛавандовые поля привлекают десятки желающих сфотографироватьсяФото: Михаил ПАТЛИС
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Рядом с селом Тургеневка в Бахчисарайском районе расцвело самое большое в Крыму лавандовое поле площадью больше 120 гектаров. Пик цветения приходится с середины июня по середину июля, и именно в это время на полях проходит больше всего фотосессий.

После этого лаванду собирают и добавляют ее масла в крымскую косметику. Корреспондент «Комсомолки» посмотрел, как цветет лаванда.

В лавандовых полях получаются шикарные кадры Фото: Михаил ПАТЛИС

В лавандовых полях получаются шикарные кадрыФото: Михаил ПАТЛИС

Лаванда будет цвести еще две-три недели Фото: Михаил ПАТЛИС

Лаванда будет цвести еще две-три неделиФото: Михаил ПАТЛИС

После пика цветения лаванды ее соберут Фото: Михаил ПАТЛИС

После пика цветения лаванды ее соберутФото: Михаил ПАТЛИС

Так выглядят лавандовые поля без людей Фото: Михаил ПАТЛИС

Так выглядят лавандовые поля без людейФото: Михаил ПАТЛИС

В погоне за красивым кадром Фото: Михаил ПАТЛИС

В погоне за красивым кадромФото: Михаил ПАТЛИС

Общая площадь поля - 120 га Фото: Михаил ПАТЛИС

Общая площадь поля - 120 гаФото: Михаил ПАТЛИС

Лаванду уже частично убрали с полей Фото: Михаил ПАТЛИС

Лаванду уже частично убрали с полейФото: Михаил ПАТЛИС

А еще на полях есть ульи для пчел, собирающих лавандовый мед Фото: Михаил ПАТЛИС

А еще на полях есть ульи для пчел, собирающих лавандовый медФото: Михаил ПАТЛИС

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ИСТОЧНИК KP.RU

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