2020-07-03T17:09:21+03:00
Общество

По новым правилам: Как теперь будут работать кинотеатры Крыма

Зрители будут сидеть в защитных масках и на расстоянии метра друг от друга
Надежда ДАЦЮК
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Кинотеатры не работали несколько месяцевКинотеатры не работали несколько месяцевФото: Архив "КП"
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В Крыму сняли ограничения на работу кинотеатров. Кинозалы были закрыты несколько месяцев из-за угрозы распространения коронавируса.

- Действие настоящего подпункта (о запрете массовых мероприятий – Ред.) не распространяется на проведение культурных и развлекательных мероприятий по демонстрации кинофильмов, - сказано в тексте указа о режиме повышенной готовности главы Крыма Сергея Аксенова.

Коллектив кинотеатров при этом должен носить маски и перчатки, меняя их каждые три часа, перед началом рабочего дня сотрудники должны проходить термометрию.

При этом принимать пищу на рабочем месте персоналу нельзя, как и контактировать друг с другом во время рабочего дня сотрудникам разных отделов. Помещения кинотеатров должны дезинфицироваться каждые два часа.

Посетителям, конечно, на сеансы нужно будет заходить в маске. Правда, неясно, как во время просмотра фильма они будут есть поп-корн.

Интервалы между киносеансами будут составлять 30 минут. Это нужно, чтобы сотрудники успели проветрить залы и провести дезинфекцию. Зрители будут сидеть на расстоянии метра друг от друга. Правда, это не касается семей и людей, проживающих вместе.

Есть рекомендации и по использованию 3D-очков. Они должны быть в защитной упаковке, если же ее нет, нужно обязательно протереть дужки и оправу дезинфицирующей салфеткой. Зрителей рекомендуют запускать за 15 минут до начала сеанса, чтобы не было столпотворения.

КСТАТИ

Кроме того, крымчанам теперь можно посещать спортивные матчи, если они проводятся на открытом воздухе и с участием профессиональных спортсменов. Но полностью стадионы заполняться не могут – только на 10% от общей вместимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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