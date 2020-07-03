2020-07-03T18:02:35+03:00
Экономика

В июле через Крымский мост пойдут новые поезда до Вологды

Билеты в Симферополь и обратно можно купить за 90 суток
Никита ПОЛЬКО
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Поезд преодолеет расстояние в три тысячи километров. Фото: "ГрандСервисЭкспресс".Поезд преодолеет расстояние в три тысячи километров. Фото: "ГрандСервисЭкспресс".
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По Крымскому мосту будет запущено новое железнодорожное сообщение. Уже с 20 июля поезда «Таврия» пойдут по маршруту Симферополь - Вологда. Составы будут курсировать раз в три дня и следовать через Данилов, Ярославль, Иваново, Ковров, Дзержинск, Арзамас, Пенза, Ртищево, Поворино.

Как сообщили в пресс-службе компании перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», билеты на эти поезда можно купить через официальный сайт grandtrain.ru и с помощью мобильного приложения «ГСЭ Билеты», а также в кассах железнодорожных вокзалов.

Первый состав отправится из Симферополя 20 июля в 0.55 и прибудет в Вологду 22 июля, в 15.26. Из Вологды первый поезд отправится 23 июля в 4.16 и прибудет в Симферополь 25 июля в 16.10.

Поезд будет проходить по Крымскому мосту в светлое время суток. Протяженность маршрута составит 3 тысячи 18 километров. С конца мая глубина продажи билетов на курсирующие поезда увеличена до 90 суток. Также пассажирам «Таврий» доступны стыковочные маршруты автобусами и пригородными поездами.

Услуга по стыковочным автобусным маршрутам до курортов Крыма есть на сайте компании. Заказать автобусную перевозку до курортных городов Крыма прямо от железнодорожной станции можно и в пути следования. Например, от станции Владиславовка можно добраться до Судака, из Симферополя - до Ялты, Севастополя и Евпатории, а из Севастополя - до Алупки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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