2020-07-04T16:36:30+03:00
Общество

Отели и гостиницы юга России повышают цены из-за закрытых границ

Забронировать номер в отелях высокой категории уже почти невозможно
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Из-за столь массового наплыва туристов отели высокой категории и повышают цены.Из-за столь массового наплыва туристов отели высокой категории и повышают цены.Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Причина повышения цен в отелях Черноморского побережья России – закрытые границы. Из-за невозможности выехать за рубеж многие туристы едут на юг страны. Поэтому во многих отелях 4-5 звезд сейчас уже сложно сделать бронь номера, а для ранее забронированных нужно повторное подтверждение.

Некоторые отдыхающие могут не получить даже давно заказанный номер, сообщает Интерфакс. Самые популярные гостиницы и отели уже в «стопе», то есть люди могут через туроператора ждать подтверждения от 3 до 7 дней и даже больше.

Из-за столь массового наплыва туристов отели высокой категории и повышают цены. Плюс скачок стоимости связан с тем, что отельерам надо чем-то покрывать траты на обеспечение профилактических мер.

В Крыму стоимость увеличили почти на 100%. И пока будет спрос, владельцы гостиниц и отелей продолжат поднимать цену.

В самом начале продаж стоимость была минимальной, теперь же во многих объектах она догнала и даже перегнала стоимость отдыха в турецких пятизвездочных отелях вместе с перелетом и трансфером.

Если же семья из 3-4 человек с детьми соберется жить у частников, то стоимость такого отдыха составит около 30 тысяч рублей за 8-10 дней.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Отдохнуть две недели в Крыму за 100 тысяч. Это реально?!
Семейная экспедиция спецкора «КП» Дмитрия Стешина, заброшенная в Крым, развязала свой «кошелек», пересчитала оставшиеся «медяки» и поняла – пора собираться домой. Мы работали/отдыхали в Крыму с 23 июня. И потратили... Впрочем — читайте сами [Часть 4]
Новости 24
Неизвестные запустили продажу путевок в закрытый крымский санаторий «Жемчужина»
Стоимость жилья в Крыму повысится на 15-30%
Жителям села Углового Бахчисарайского района облагородили набережную
При повторном въезде на парковку аэропорта 15 бесплатных минут не предоставят
До конца 2020 года в Крыму отремонтируют более 200 километров дорог
Жара толкает симферопольцев в фонтаны
Курортным городам Крыма придется избавиться от нелегальных судов
Житель Симферополя может сесть в тюрьму за пьяные угрозы по телефону
Почти три тысячи выпускников Симферополя будут сдавать ЕГЭ в этом году
«Как я и обещал»: Пасечник из Крыма покончил с собой из-за любимых пчел
Погода в Крыму на 4 июля: сухо и тепло до + 35
Сотни редких и уникальных артефактов найдены на территории Херсонеса
Крымчане смогут застраховать свою жилплощадь за 100 рублей
Севастополь будет неуклонно развиваться
На Константиновской батарее в Севастополе новобранцы ЦСКА дали военную клятву