Отели и гостиницы юга России повышают цены из-за закрытых границ

Причина повышения цен в отелях Черноморского побережья России – закрытые границы. Из-за невозможности выехать за рубеж многие туристы едут на юг страны. Поэтому во многих отелях 4-5 звезд сейчас уже сложно сделать бронь номера, а для ранее забронированных нужно повторное подтверждение.

Некоторые отдыхающие могут не получить даже давно заказанный номер, сообщает Интерфакс. Самые популярные гостиницы и отели уже в «стопе», то есть люди могут через туроператора ждать подтверждения от 3 до 7 дней и даже больше.

Из-за столь массового наплыва туристов отели высокой категории и повышают цены. Плюс скачок стоимости связан с тем, что отельерам надо чем-то покрывать траты на обеспечение профилактических мер.

В Крыму стоимость увеличили почти на 100%. И пока будет спрос, владельцы гостиниц и отелей продолжат поднимать цену.

В самом начале продаж стоимость была минимальной, теперь же во многих объектах она догнала и даже перегнала стоимость отдыха в турецких пятизвездочных отелях вместе с перелетом и трансфером.

Если же семья из 3-4 человек с детьми соберется жить у частников, то стоимость такого отдыха составит около 30 тысяч рублей за 8-10 дней.

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