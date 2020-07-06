Коронавирус в Крыму, последние новости на 6 июля: Новых случаев заражения нет, в Черном море нашли дельфина-альбиноса

ЧЕРНОМОРСКАЯ «БЕЛОСНЕЖКА»

Ученые Института биологии южных морей обнаружили в Черном море редкого дельфина-альбиноса. Афалину окрестили «Белоснежкой» и зафиксировали на фото вместе с мамой стандартного серого окраса.

- Несмотря на юный возраст, у «Белоснежки» уже есть повреждения – глубокие шрамы на хвостовом стебле, характерные от попадания под винт, - рассказала сотрудник Карадагской научной станции Наталья Макеева. – Но, к счастью, состояние удовлетворительное и опасения вызывают лишь возможные миграционные пути ее семьи из Тарханкутского заповедника, где она была обнаружена, в районы рыболовецкого промысла, несущего смертельные риски для жизни морских обитателей.

Краснокнижный вид черноморских афалин находится под угрозой исчезновения. Они ведут прибрежный образ жизни и страдают от бесконтрольного промышленного лова рыбы, загрязнения моря сточными водами и нерегулируемого туризма. Белого дельфина последний раз в Черном море видели более семи лет назад.

Данные Минздрава РК по заболеванию COVID-19 в Крыму на 6 июля

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки не выявлено новых случаев коронавируса, о чем глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице в соцсетях.

- За 5 июля на территории Республики Крым не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции,- сообщил Аксенов. - За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1223 человека.

На лечении с инфекцией находятся 163 человека, выписано с выздоровлением — 563. Всего в республике зарегистрировано 761 случай новой коронавирусной инфекции.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки в Севастополе зарегистрировано 4 новых случая коронавируса. На лечении в стационарах находится 43 человека. Выздоровели 193. Всего с начала периода коронавирусной инфекцией заболели 249 человек.

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