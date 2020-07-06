2020-07-06T18:28:18+03:00
Новости компаний

Крупнейший крымский банк установил рекорд по выдаче кредитов под 2%

За два дня банк заключил договора на 1,3 млрд рублей
Степан ОСТИНОВ
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К 3 июля по данной программе одобрено более 2200 кредитных заявок на сумму 5,7 млрд рублей.К 3 июля по данной программе одобрено более 2200 кредитных заявок на сумму 5,7 млрд рублей.Фото: "КП" Архив
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За два дня - с 29 июня по 30 июня - (ПАО) РНКБ Банк подписал с клиентами 359 договоров на кредиты на возобновление деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под 2% годовых. Общая сумма выданных кредитов составила 1,3 млрд рублей.

Банк начал выдачу кредитов в рамках Постановления Правительства РФ № 696 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности» с 1 июня. В первые дни работы по данной программе банк заключал от 70 до 80 кредитных договоров в день, а в настоящий момент эта цифра увеличилась в среднем до 180 договоров по выдаче кредита под 2%.

К 3 июля по данной программе одобрено более 2200 кредитных заявок на сумму 5,7 млрд руб. Уже подписано более 1100 договоров на сумму 2,8 млрд рублей.

– Для удобства и экономии времени клиентов банк предоставил возможность подачи заявок на предоставление кредитов или реструктуризации на сайте банка, - говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин. - Поддержка малого и среднего предпринимательства в РНКБ после пандемии – одна из ключевых задач, которая реализуется в рамках госпрограмм и собственных программ банка,

Помимо программ, направленных на поддержку бизнеса в условиях пандемии, РНКБ является участником нескольких государственных программ стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. В том числе речь идет о программе Минсельхоза России со ставкой 5% годовых, программе Минэкономразвития России со ставкой 8,5% годовых, а также программе стимулирования кредитования субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» со ставкой 9,6-10,6% годовых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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