Аварийная посадка Boeing 747 из Екатеринбурга в аэропорту «Симферополь» не подтвердилась

Несколько средств массовой информации распространили 7 июля сообщение об аварийной посадке самолета Boeing 747 в аэропорту «Симферополь». Борт выполнял рейс из Екатеринбурга и привез на полуостров около 200 пассажиров.

- Рейс из Екатеринбурга приземлился в штатном режиме по расписанию, - заверили КП-Крым в пресс-службе аэропорта. - Подробности просим уточнять в авиакомпании.

В авиакомпании «Россия» информацию об аварийной посадке также не подтвердили.

- Рейс немного задержался при вылете, потому что здесь по цепочке воздушные судна опаздывают, - уточнили в авиакомпании. - Этот борт уже готовится к вылету.

Отметим, что с наступлением активного курортного сезона аэропорт «Симферополь» обслуживает более 200 рейсов в день. Маршрутная сеть полетов достигла 56 направлений, рейсы выполняют 15 авиакомпаний.

Этот борт по одной информации совершил аварийную посадку, по другой - сел штатно.

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