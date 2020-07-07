Аварийная посадка Boeing 747 из Екатеринбурга в аэропорту «Симферополь» не подтвердилась
Несколько средств массовой информации распространили 7 июля сообщение об аварийной посадке самолета Boeing 747 в аэропорту «Симферополь». Борт выполнял рейс из Екатеринбурга и привез на полуостров около 200 пассажиров.
- Рейс из Екатеринбурга приземлился в штатном режиме по расписанию, - заверили КП-Крым в пресс-службе аэропорта. - Подробности просим уточнять в авиакомпании.
В авиакомпании «Россия» информацию об аварийной посадке также не подтвердили.
- Рейс немного задержался при вылете, потому что здесь по цепочке воздушные судна опаздывают, - уточнили в авиакомпании. - Этот борт уже готовится к вылету.
Отметим, что с наступлением активного курортного сезона аэропорт «Симферополь» обслуживает более 200 рейсов в день. Маршрутная сеть полетов достигла 56 направлений, рейсы выполняют 15 авиакомпаний.
Этот борт по одной информации совершил аварийную посадку, по другой - сел штатно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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