ФСБ задержала в Крыму 7 членов запрещенной «Хизб ут-Тахрир»

Бойцы ФСБ пресекли в Крыму деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Силовики задержали троих главарей группировки и 4 ее рядовых участников.

В пресс-службе крымского главка ФСБ сообщили, что члены террористической структуры вели антиконституционную деятельность, направленную на свержение насильственным путем действующей власти.

Они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, вербовали в свои ряды крымских мусульман.

Во время обысков у членов группировки изъяли значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Против задержанных возбуждены уголовные дела. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

По данным местного объединения «Крымская солидарность», среди задержанных многие ранее выходили на пикеты в поддержку крымскотатарских активистов, посещали их судебные процессы и делали передачи в СИЗО.

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