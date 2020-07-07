2020-07-07T13:52:39+03:00
Происшествия

ФСБ задержала в Крыму 7 членов запрещенной «Хизб ут-Тахрир»

Против 3 главарей и 4 участников группировки возбудили уголовные дела
Никита ПОЛЬКО
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Задержаны 7 членов запрещенной организации. Фото: кадр видео ЦОС ФСБ.Задержаны 7 членов запрещенной организации. Фото: кадр видео ЦОС ФСБ.
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Бойцы ФСБ пресекли в Крыму деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Силовики задержали троих главарей группировки и 4 ее рядовых участников.

В пресс-службе крымского главка ФСБ сообщили, что члены террористической структуры вели антиконституционную деятельность, направленную на свержение насильственным путем действующей власти.

Они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, вербовали в свои ряды крымских мусульман.

Во время обысков у членов группировки изъяли значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Против задержанных возбуждены уголовные дела. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

По данным местного объединения «Крымская солидарность», среди задержанных многие ранее выходили на пикеты в поддержку крымскотатарских активистов, посещали их судебные процессы и делали передачи в СИЗО.

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В Крыму задержали главарей запрещенной в России организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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