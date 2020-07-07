«Монолит» стал лидером по объему строительства и сдаче жилья в Крыму

Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ) ежегодно ранжирует основных игроков отрасли по объемам текущего строительства и ввода жилья в эксплуатацию. Кроме того, ЕРЗ оценивает соблюдение застройщиками декларируемых сроков ввода жилья в эксплуатацию. Организациям, не допускающим нарушения указанного срока, присваивается высший балл рейтинга — «5».

По расчетам Портала ЕРЗ.РФ, группа компаний «Монолит» занимает лидирующие позиции. «Монолит» занял первое место по объему текущего строительства в Республике Крым в 2020 году - то есть компания строит более 222 тысяч квадратных метров жилой недвижимости и апартаментов. Для сравнения в прошлом году эта цифра составила многим меньше - 150 тысяч «квадратов».

Безусловный приоритет в проектах группы компаний - строительство жилой недвижимости. На текущий момент крупнейшим объектом комплексной застройки является Город «Крымская роза». Компания возводит Города «Крымская роза» в стремительно развивающемся районе Симферополя, который, по прогнозам экспертов, вскоре станет новым центром крымской столицы не только в контексте комфортного проживания, но и ведения бизнеса. Стоит отметить также, что здесь же предусмотрено создание современной инфраструктуры, которая отвечает всем потребностям жителя мегаполиса: бизнес-центры, многоуровневые парковки, линейный парк, зоны отдыха и спорта. Город «Крымская роза» - масштабный проект, в нем предусмотрено создание и социальной инфраструктуры: строительство школ и детских садов, два из них уже построены к текущему моменту, еще один – на стадии строительства.

По данным Единого ресурса застройщиков, который ежегодно проводит текущую и итоговую аналитику отрасли в разных регионах, в Крыму позицию лидера в категории ввода жилья в эксплуатацию в 2019 году также прочно заняла ГК «Монолит».

В прошлом году компания ввела в эксплуатацию более 73 тысяч квадратных метров жилья. Отметим, что и в текущем году вопреки временным ограничениям в работе крымских застройщиков, ГК «Монолит» уверенно сохраняет лидерство.

В апреле стартовала выдача ключей собственникам Жилого комплекса «Столичный», в мае – Многофункционального комплекса апартаментов «Академия», а в июне свои ключи получили владельцы сразу двух жилых комплексов - ЖК «Лаванда» и ЖК «Таврический».

Большинство современных объектов компании сдаются в эксплуатацию раньше срока, указанного в договоре долевого участия. В текущем году ключи от квартир получат собственники еще одной очереди жилого комплекса в Симферополе – ЖК «Луговое».

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Сайт: monolit.site

СПРАВКА

Группа компаний «Монолит» - это инвестиционно-строительный холдинг, в активе которого без малого 15 лет опыта в реализации масштабных проектов по строительству жилой недвижимости, объектов рекреационного, коммерческого и социального назначения. «Монолит» – это комплекс предприятий, обеспечивающих полный цикл услуг по проектированию, производству, продажам и маркетингу, управлению жилой и коммерческой недвижимостью и транспорту.

В основе долгосрочной стратегии компании – развитие системного подхода к организации производства и предоставлению услуг, который позволит стабильно обеспечивать наилучший финансовый и репутационный результат.

Партнерами компании являются ведущие национальные производственные предприятия, банки, страховые компании, ведется успешное сотрудничество с надежными поставщиками материалов, оборудования и услуг для максимально эффективной реализации проектов. Сегодня ГК «Монолит» занимает лидирующие позиции среди застройщиков полуострова, в планах у которой сделать Крым витриной России. С марта 2016 г. группа компаний «Монолит» является действующим членом Союза строителей Республики Крым.