2020-07-08T00:11:25+03:00
Туризм

Фотофакт: Пляж в Новофедоровке облюбовали тысячи отдыхающих

Широкая песчаная полоса и закаты в море привлекают туристов
Анна КИРИЕНКО
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Пляж в Новофедоровке собирает тысячи курортниковПляж в Новофедоровке собирает тысячи курортниковФото: Михаил ПАТЛИС
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Пляж поселка Новофедоровка в Сакском районе Крыма привлекает тысячи отдыхающих. Сюда ходят маршрутные такси из Симферополя, доставляя горожан к берегу дважды в день. Бывшие дачи летного гарнизона Саки-4 уже давно превратились в мини-отели и гостевые дома. Здесь развита курортная инфраструктура — несколько лет назад местный предприниматель построил поселковую набережную с кафе, водными аттракционами, автостоянкой, душевыми и туалетами.

Особенностью Новофедоровки является самое большое количество солнечных дней в году. Именно поэтому в советское время здесь был выстроен уникальный учебный комплекс НИТКА- имитатор палубы авианосца для отработки взлета/посадки. Тренировочные полеты истребителей входят в программу бесплатных зрелищ и развлечений для отдыхающих.

На память о военном прошлом в поселке сохранился причал и вертолетная площадка, которые теперь служат для размещения кафе и тренировок любителей клифф-дайвинга.

Морская вода вдоль Западного побережья Крыма уже прогрелась до 26-28 градусов.

В июле Крым рассчитывает принять 4 миллиона отдыхающих.

Бывший причал для военных кораблей заменяет вышку для прыжков в воду Фото: Михаил ПАТЛИС

Бывший причал для военных кораблей заменяет вышку для прыжков в водуФото: Михаил ПАТЛИС

Гарнизон Саки-4 теперь популярное место отдыха Фото: Михаил ПАТЛИС

Гарнизон Саки-4 теперь популярное место отдыхаФото: Михаил ПАТЛИС

Место для селфи здесь Фото: Михаил ПАТЛИС

Место для селфи здесьФото: Михаил ПАТЛИС

Лучшие места для сансета на Западном побережье Крыма Фото: Михаил ПАТЛИС

Лучшие места для сансета на Западном побережье КрымаФото: Михаил ПАТЛИС

Учения истребителей в программе бесплатных развлечений Фото: Анна КИРИЕНКО

Учения истребителей в программе бесплатных развлеченийФото: Анна КИРИЕНКО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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