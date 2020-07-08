Пресс-конференция Сергея Аксенова о старте туристического сезона в Крыму 8 июля 2020: прямая онлайн-трансляция

С 1 июля Крым открыл свои двери для туристов из других регионов России. Только за этот месяц власти региона планируют, что полуостров сможет принять от 1 до 1,5 миллиона курортников.

Тем не менее, отдых в республике для организованных групп детей из российских регионов, за исключением Крыма и Севастополя, пока запрещен. Также действует масочный режим и обязательное требование соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. В том числе и на пляжах.

Как начался курортный сезон в Крыму 2020, что ждет на полуострове прибывающих туристов, а также о каких запретах и особенностях стоит помнить всем, кто решил провести это лето на полуострове - рассказывает глава региона Сергей Аксенов.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказывает о ситуации в регионе.Встреча посвящена старту туристического сезона в республике и эпидемиологической ситуации в регионе

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