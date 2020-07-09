В Крыму сильный ветер унес в море 10 катамаранов с людьми

В Крыму отжимной береговой ветер унес в море 10 катамаранов вместе с пассажирами. В числе пострадавших - 3 каяка и 3 сап-серфа вместе с наездниками. Всего 38 человек.

По информации МЧС, два катамарана едва не унесло в открытое море вместе с людьми в Коктебеле. На помощь пришли гидроциклы пункта проката со спасателями. Спасено 4 человека, в медицинской помощи не нуждались.

В Феодосии в районе пляжа «Лазурный берег» сильный ветр не оставил шансов вернуться к берегу 5 людям на двух катамаранах. И в этом случае на помощь пришел гидроцикл пункта проката. Спасенным медики не понадобились.

В Кореизе на пляже «Русалочка» два катамарана унесло в полкилометра от берега. На одном находились 6 человек, на другом - 4 человека. Выезжали спасатели двух санаториев. Все 10 человек доставлены на берег целыми и невредимыми.

В Судаке в районе мыса Алчак в море унесло 4 катамарана с отдыхающими. Вначале спасатели получили сигнал об одном катамаране, но во время спасательных работ услышали крики о помощи граждан, находившихся на двух катамаранах, которых уносило в море резкими порывами северо-восточного ветра. Дальше на расстоянии 800 метров от берега вводе был обнаружен еще один катамаран в перевернутом положении, два человека находились в воде. Всего к берегу было отбуксировано 4 катамарана, на которых находилось 12 человек, в том числе 4 детей.

В Ялте в районе мыса Монастырский под резкую перемену ветра попала группа туристов на каяках. Уже в 1 миле от берега проходящая мимо парусная яхта «Сельга» подобрала 3 человек. Спасенных доставили на причал Гурзуфа. В медицинской помощи не нуждались.

На Массандровском пляже в море унесло двоих отдыхающих на сап-серфах. Их доставил к берегу гидроскутер. Тоже самое произошло с мужчиной на пляже «Приморский парк». Его выловили в 700 метрах от берега.

В Симеизе на берег пришлось доставлять пловца, который отплыл на 700 метров от берега и тоже не смог вернуться из-за усиления ветра. На моторной лодке спасстанции его эвакуировали на сушу. Медицинская помощь не потребовалась.

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