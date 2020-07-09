2020-07-09T11:20:21+03:00
Происшествия

В Крыму сильный ветер унес в море 10 катамаранов с людьми

От стихии пострадали 3 каяка, 3 сап-серфа и 38 человек
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Причиной происшествий стал северо-восточный ветерПричиной происшествий стал северо-восточный ветер
Изменить размер текста:

В Крыму отжимной береговой ветер унес в море 10 катамаранов вместе с пассажирами. В числе пострадавших - 3 каяка и 3 сап-серфа вместе с наездниками. Всего 38 человек.

По информации МЧС, два катамарана едва не унесло в открытое море вместе с людьми в Коктебеле. На помощь пришли гидроциклы пункта проката со спасателями. Спасено 4 человека, в медицинской помощи не нуждались.

В Феодосии в районе пляжа «Лазурный берег» сильный ветр не оставил шансов вернуться к берегу 5 людям на двух катамаранах. И в этом случае на помощь пришел гидроцикл пункта проката. Спасенным медики не понадобились.

В Кореизе на пляже «Русалочка» два катамарана унесло в полкилометра от берега. На одном находились 6 человек, на другом - 4 человека. Выезжали спасатели двух санаториев. Все 10 человек доставлены на берег целыми и невредимыми.

В Судаке в районе мыса Алчак в море унесло 4 катамарана с отдыхающими. Вначале спасатели получили сигнал об одном катамаране, но во время спасательных работ услышали крики о помощи граждан, находившихся на двух катамаранах, которых уносило в море резкими порывами северо-восточного ветра. Дальше на расстоянии 800 метров от берега вводе был обнаружен еще один катамаран в перевернутом положении, два человека находились в воде. Всего к берегу было отбуксировано 4 катамарана, на которых находилось 12 человек, в том числе 4 детей.

В Ялте в районе мыса Монастырский под резкую перемену ветра попала группа туристов на каяках. Уже в 1 миле от берега проходящая мимо парусная яхта «Сельга» подобрала 3 человек. Спасенных доставили на причал Гурзуфа. В медицинской помощи не нуждались.

На Массандровском пляже в море унесло двоих отдыхающих на сап-серфах. Их доставил к берегу гидроскутер. Тоже самое произошло с мужчиной на пляже «Приморский парк». Его выловили в 700 метрах от берега.

В Симеизе на берег пришлось доставлять пловца, который отплыл на 700 метров от берега и тоже не смог вернуться из-за усиления ветра. На моторной лодке спасстанции его эвакуировали на сушу. Медицинская помощь не потребовалась.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Крымские аграрии убрали 214 тысяч гектаров посевных
В Крыму запустили первые в Европе инкубаторы белоногой креветки
Погода в Крыму на 9 июля: без осадков и тепло до + 30
В Симферополе и Севастополе 9 июля частично отключат электричество
Пятерым задержанным запрещенной «Хизб ут-Тахрир» суд вынес меру пресечения
Банда браконьеров из Крыма попалась на торговле черной икрой
Наплыв туристов может остановить дорожное движение в Крыму
Власти Крыма рвут договор с подрядчиком реставрации Воронцовского дворца
Путин выделил Крыму еще 30 миллиардов на ремонт дорог
Москвич продал крымчанке несуществующую землю за 30 тыс. долларов
В Крыму больше трех тысяч пар сыграли свадьбу за 6 месяцев этого года
Дети из Крыма и Севастополя смогут отдохнуть в «Артеке» этим летом
Глава Крыма объяснил мутную воду в кранах жителей Симферополя
Этим летом туристов из России больше не будут отправлять в обсерваторы
На керченского мальчика напала домашняя овчарка
Аксенов: Проверить соблюдение социальной дистанции на пляжах Крыма невозможно
Сергей Аксенов заявил о возможном падении турпотока в Крым на 15%
В Феодосии установят памятник в Черном море
Сотрудница администрации Керчи заболела коронавирусом
Пьяный велосипедист в Евпатории плюнул в водителя и напал на полицейского
Глава РК Сергей Аксенов даст онлайн пресс-конференцию о старте туристического сезона в Крыму 2020
За сутки в Крыму утонули три человека