2020-07-09T20:25:22+03:00
Общество

«Я в раю»: Звезды отечественной эстрады массово поехали в Крым

Пока отдых за границей под запретом, артисты штурмуют Черноморское побережье [фото]
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Отдохнуть в Крыму уже успели многие звезда российской эстрады.Отдохнуть в Крыму уже успели многие звезда российской эстрады.Фото: Сергей ГУЛЕНКО
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Этим летом российские звезды решили вспомнить об отечественных курортах. Что же делать, когда границы на замке, а позагорать и в море покупаться очень хочется? Конечно же, ехать в Крым!

В конце июня город-герой Севастополь принимал большое количество отечественных артистов, звезды приезжали сюда на парад и концерт, посвященные 75-летию Победы.

Провести прямую трансляцию с парада и покупаться в Черном море удалось и ведущим Первого канала Светлане Зейналовой и Тимуру Соловьеву.

Фото: Светлана Зейналова/instagram

Фото: Светлана Зейналова/instagram

«Вода прозрачная. Воздух хрустальный. Солнышко мягкое. Легкий бриз. Это рай, это Крым. Это Севастополь», - написала в своем профиле телеведущая Светлана Зейналова.

Фото: Тимур Соловьев/instagram

Фото: Тимур Соловьев/instagram

Певица Вика Цыганова тоже в это время приезжала в Крым, чтобы выступить на концерте, а перед отлетом поблагодарила город за эмоции:

Фото: Вика Цыганова/instagram

Фото: Вика Цыганова/instagram

«Спасибо, Севастополь, за прекрасный вечер! Выступление и концерт на площади вернули меня к жизни», - пишет в своем блоге певица.

В Крыму отдыхала и Светлана Дружинина, известная советская и российская актриса, кинорежиссер и сценарист. Здесь она совмещала работу с отдыхом.

Фото: Светлана Дружинина/instagram

Фото: Светлана Дружинина/instagram

«Спасибо карантину, что меня в их жизни в два раза больше», - пишет в своем инстаграм актриса Марина Александрова и благодарит вынужденные меры за то, что проводит время со своими детьми, а делает она это в Крыму.

Фото: Марина Александрова/instagram

Фото: Марина Александрова/instagram

Звезда сериала «Мажор» тоже приехал на отдых в Крым, но не один, а с детьми и новой возлюбленной Мирославой Карпович, сыгравшую главную роль в сериале «Папины дочки». Их совместные фотографии с курорта регулярно гуляют по различным группам. Павел Прилучный не комментирует сплетни. Как оказалось, на полуострове он был первый раз.

Эвелина Бледанс успела посетить Крым еще до того, как это стало актуально. Российская телеведущая весной начала публиковать посты с полуострова. На возмущенные комментарии фанатов отвечала кратко, что это командировка от госучреждения.

Фото: Эвелина Бледанс/instagram

Фото: Эвелина Бледанс/instagram

Украинский танцор и хореограф Дима Масленников уже несколько недель отдыхает в Ялте. Он ежедневно прогуливается по набережной и встречает своих фанатов, а в инстаграме на вопрос в комментариях: «Где это ты?» нескромно отвечает «В раю!».

Фото: Дима Масленников/instagram

Фото: Дима Масленников/instagram

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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