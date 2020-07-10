2020-07-10T12:18:56+03:00
Туризм

Коронавирус в Крыму, последние новости на 10 июля: Зарегистрировано 16 новых случаев, в Крым можно добраться по «единому билету»

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 10 июля
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
В Крым стортовали поездки по "единому билету". Фото: АНО ЕТДВ Крым стортовали поездки по "единому билету". Фото: АНО ЕТД
Изменить размер текста:

В КРЫМ СТАРТОВАЛИ ПЕРЕВОЗКИ ПО «ЕДИНОМУ» БИЛЕТУ

С сегодняшнего дня АНО «Единая транспортная дирекция» начала перевозки автобусами по «единому» билету в Крым. Маршрут построен через железнодорожные станции Анапы, Краснодара и аэропорт «Витязево» в четыре города Крыма: Алушту, Ялту, Феодосию и Судак.

Несмотря на прямое железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом, добраться без пересадки можно далеко не из каждого российского города. Для удобства пассажиров АНО «ЕТД» реализует «единый билет» с максимально удобной стыковкой между рейсами, единоразовой оплатой всего маршрута, возможностью удаленного оформления проездного документа и гарантией перевозки по всему пути следования с сопровождением пассажиров.

Автобусная часть поездки из аэропорта Анапы в Феодосию стоит 875 рублей, в Судак - 925, в Алушту - 1155 и в Ялту - 1260 рублей. В среднем на 100 рублей дешевле обойдется поездка от железнодорожного вокзала Анапы. Из Краснодара билет в Феодосию обойдется в 1 070 рублей, в Судак - 1 215, в Алушту - 1 465 и в Ялту - 1 580 рублей.

Данные Минздрава Крыма по заболеваемости COVID-19 на 10 июля

Данные Минздрава Крыма по заболеваемости COVID-19 на 10 июля

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки выявлено 16 новых случаев коронавируса, о чем глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице в соцсетях.

- 8 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий, 2 – при скрининге здоровых лиц, 5 – при обращении за медицинской помощью и еще 1 случай завозной из-за рубежа,- сообщил Аксенов. - За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1940 человек.

На лечении с инфекцией находятся 165 человек, выписаны с выздоровлением — 635. Под наблюдением с риском заражения находятся 4376 человек, из них на дому - 3208, в стационарах - 338 человек. Изолированы в обсерваторы 830 человек, в том числе 140 за последние сутки.

Всего с начала периода наблюдений в Крыму выявлено 831 положительных на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 258 человек. В настоящий момент в стационарах находится 45 человек. Выздоровели 200 человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Крыму 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
По пути на работу сотрудник полиции Крыма убил человека
«Собака-исчезака»: Соцсети взволновало видео с псом-призраком из Севастополя
Крымчанин проведет 18 лет в колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетних
В Крыму браконьерский вылов осетра опекал оперативник антикоррупционного отдела МВД
Погода в Крыму на 10 июля: переменная облачность и тепло до +30
Из-за засушливой погоды растет уровень соли в озерах Крыма
Под Алуштой в аварии пострадали два ребенка
Три района Симферополя будут без горячей воды до 19 июля
Карадагский заповедник в Крыму едва не охватил пожар
На Ставрополье девушка пыталась продать родного ребенка за 50 тысяч
Крым возглавил топ-10 популярных авианаправлений по России этим летом
Экс-депутат Украины объяснила, почему Крым останется в России навсегда
В Симферополе и Севастополе 10 июля частично отключат электричество
Власти рассмотрят вопрос создания прямого ж/д пути от Керчи до Симферополя
Американская компания Amazon оштрафована за работу с Крымом
Росгидромет предоставит Крыму самолет для вызова дождей
Чиновник из Джанкоя подделал документы о реконструкции детского сада
К юбилею творческой деятельности ювелира из Ялты выпустили альбом
К Симферополю Минобороны подведет трубопровод для переброса воды
Суд арестовал полицейского из Евпатории, который продавал информацию о трупах
Всех членов запрещенной «Хизб ут-Тахрир» отправили под арест
На крымской дороге столкнулись шесть иномарок
«Не приезжайте в Судак на личных авто»: Курортный город превратился в большую пробку
Крымские аграрии убрали 214 тысяч гектаров посевных
В Крыму запустили первые в Европе инкубаторы белоногой креветки