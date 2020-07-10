Коронавирус в Крыму, последние новости на 10 июля: Зарегистрировано 16 новых случаев, в Крым можно добраться по «единому билету»

В КРЫМ СТАРТОВАЛИ ПЕРЕВОЗКИ ПО «ЕДИНОМУ» БИЛЕТУ

С сегодняшнего дня АНО «Единая транспортная дирекция» начала перевозки автобусами по «единому» билету в Крым. Маршрут построен через железнодорожные станции Анапы, Краснодара и аэропорт «Витязево» в четыре города Крыма: Алушту, Ялту, Феодосию и Судак.

Несмотря на прямое железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом, добраться без пересадки можно далеко не из каждого российского города. Для удобства пассажиров АНО «ЕТД» реализует «единый билет» с максимально удобной стыковкой между рейсами, единоразовой оплатой всего маршрута, возможностью удаленного оформления проездного документа и гарантией перевозки по всему пути следования с сопровождением пассажиров.

Автобусная часть поездки из аэропорта Анапы в Феодосию стоит 875 рублей, в Судак - 925, в Алушту - 1155 и в Ялту - 1260 рублей. В среднем на 100 рублей дешевле обойдется поездка от железнодорожного вокзала Анапы. Из Краснодара билет в Феодосию обойдется в 1 070 рублей, в Судак - 1 215, в Алушту - 1 465 и в Ялту - 1 580 рублей.

Данные Минздрава Крыма по заболеваемости COVID-19 на 10 июля

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки выявлено 16 новых случаев коронавируса, о чем глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице в соцсетях.

- 8 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий, 2 – при скрининге здоровых лиц, 5 – при обращении за медицинской помощью и еще 1 случай завозной из-за рубежа,- сообщил Аксенов. - За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1940 человек.

На лечении с инфекцией находятся 165 человек, выписаны с выздоровлением — 635. Под наблюдением с риском заражения находятся 4376 человек, из них на дому - 3208, в стационарах - 338 человек. Изолированы в обсерваторы 830 человек, в том числе 140 за последние сутки.

Всего с начала периода наблюдений в Крыму выявлено 831 положительных на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 258 человек. В настоящий момент в стационарах находится 45 человек. Выздоровели 200 человек.

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