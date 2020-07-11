2020-07-11T10:56:24+03:00
Туризм

Коронавирус в Крыму, последние новости на 11 июля: Зарегистрировано 24 новых случая, участники форума «Таврида» устраивают концерт в Ялте

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 11 июля
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Форум "Таврида" отыграет концерт на набережной ЯлтыФорум "Таврида" отыграет концерт на набережной ЯлтыФото: Анна КИРИЕНКО
Изменить размер текста:

ФОРУМ «ТАВРИДА» НА НАБЕРЕЖНОЙ ЯЛТЫ

Участники форума «Таврида» устроят для жителей и гостей Ялты большой шоу-концерт. В воскресенье 12 июля в 18:00 у круглого фонтана на набережной им. Ленина выступят артисты разных творческих индустрий, музыкальных и танцевальных коллективов. Они расскажут о самом творческом форуме страны, который стартовал 10 июля в бухте Капсель под Судаком.

Концерт осветит важные социальные акции общественного движения #МыВместе, проходившие в период самоизоляции. В их числе «Таврида Детям», «Таврида помогает», Russian Dance, «Жить», «Большая перемена», «Поем двором», посвященная Дню Победы, а также концерты во дворах #МЫРОССИЯ, приуроченные к празднованию Дня России.

Гостями концерта станут телеведущая «Первого канала» и тревел-журналист Ирина Пудова, основатель социального проекта «Команда Звездный Десант» и член экспертного совета при комитете Государственной Думы по спорту, туризму и делам молодежи Злата Чепурная.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки выявлено 24 новых случаев коронавируса, о чем глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице в соцсетях.

- Из них 12 – завозные случаи, 4 выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий, 7 – при обращении за медицинской помощью, 1 – при скрининге здоровых лиц,- сообщил Аксенов. - За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1819 человек.

На лечении с инфекцией находятся 177 человек, выписаны с выздоровлением — 647. Под наблюдением с риском заражения находятся 4397 человек, из них на дому - 3251, в стационарах - 352 человек. Изолированы в обсерваторы 794 человек.

Всего с начала периода наблюдений в Крыму выявлено 831 положительных на COVID-19.

Данные Минздрава РК по COVID-19 на 10 июля.

Данные Минздрава РК по COVID-19 на 10 июля.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Информация о количестве новых случаев COVID-19 уточняется.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Крыму 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Крымские ученые решили присоединиться к разработке вакцины от COVID-19
Погода в Крыму на 11 июля: сухо и тепло до +31
В КФУ закрыли кафедру краеведения
Мэр Феодосии прокомментировал слухи о своей отставке
После внесения поправок в Конституцию власти Крыма изменят местные законы
Подполковник полиции из Феодосии упал на нож для устриц
На Южном берегу Крыма нашли гусеницу-великана
Аномальные рекорды: Три дня в Симферополе фиксировали небывалую жару
Как июньские дожди наполнили водохранилища Симферополя
Два ростовчанина прогуляли в Крыму все деньги и обокрали пенсионерку
Власти Крыма разорвут контракт со строителями Театра кукол
По пути на работу сотрудник полиции Крыма убил человека
«Собака-исчезака»: Соцсети взволновало видео с псом-призраком из Севастополя
Крымчанин проведет 18 лет в колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетних
В Крыму браконьерский вылов осетра опекал оперативник антикоррупционного отдела МВД
Погода в Крыму на 10 июля: переменная облачность и тепло до +30