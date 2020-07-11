Коронавирус в Крыму, последние новости на 11 июля: Зарегистрировано 24 новых случая, участники форума «Таврида» устраивают концерт в Ялте

ФОРУМ «ТАВРИДА» НА НАБЕРЕЖНОЙ ЯЛТЫ

Участники форума «Таврида» устроят для жителей и гостей Ялты большой шоу-концерт. В воскресенье 12 июля в 18:00 у круглого фонтана на набережной им. Ленина выступят артисты разных творческих индустрий, музыкальных и танцевальных коллективов. Они расскажут о самом творческом форуме страны, который стартовал 10 июля в бухте Капсель под Судаком.

Концерт осветит важные социальные акции общественного движения #МыВместе, проходившие в период самоизоляции. В их числе «Таврида Детям», «Таврида помогает», Russian Dance, «Жить», «Большая перемена», «Поем двором», посвященная Дню Победы, а также концерты во дворах #МЫРОССИЯ, приуроченные к празднованию Дня России.

Гостями концерта станут телеведущая «Первого канала» и тревел-журналист Ирина Пудова, основатель социального проекта «Команда Звездный Десант» и член экспертного совета при комитете Государственной Думы по спорту, туризму и делам молодежи Злата Чепурная.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки выявлено 24 новых случаев коронавируса, о чем глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице в соцсетях.

- Из них 12 – завозные случаи, 4 выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий, 7 – при обращении за медицинской помощью, 1 – при скрининге здоровых лиц,- сообщил Аксенов. - За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1819 человек.

На лечении с инфекцией находятся 177 человек, выписаны с выздоровлением — 647. Под наблюдением с риском заражения находятся 4397 человек, из них на дому - 3251, в стационарах - 352 человек. Изолированы в обсерваторы 794 человек.

Всего с начала периода наблюдений в Крыму выявлено 831 положительных на COVID-19.

Данные Минздрава РК по COVID-19 на 10 июля.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Информация о количестве новых случаев COVID-19 уточняется.

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