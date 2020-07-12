Коронавирус в Крыму, последние новости на 12 июля: Зарегистрировано 16 новых случаев, Крым принял 400 тысяч туристов

КРЫМ ПРИНЯЛ УЖЕ 400 ТЫСЯЧ ОТДЫХАЮЩИХ

В Крыму курортный сезон в самом разгаре. Из-за закрытых границ, россияне массово едут отдыхать летом на полуостров. Только за первые 10 дней в Крым прибыли 400 тысяч туристов!

Глава Минкурортов республики Вадим Волченко рассказал, что до конца месяца Крым планирует принять до 1,5 млн туристов.

Что касается структуры туристического потока, то 35,5% отдыхающих прилетают на самолете, на машине по Крымскому мосту едет большинство — 60% туристов, а поезд выбирают лишь 5%.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За сутки в Крыму выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом.

- Один случай выявлен при проведении противоэпидемических мероприятий, 8 – при обращении за медицинской помощью, 7 – при скрининге здоровых лиц, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

За 11 июля в Крыму на коронавирус проверили 1506 человек.

На лечении с коронавирусной инфекцией находятся 193 человека, выписаны с выздоровлением — 647. Под наблюдением с риском заражения находятся 4643 человека, из них на дому - 3456, в стационарах - 371 человек. Изолированы в обсерваторы 816 человек.

Всего с начала периода наблюдений в Крыму выявлено 871 пациентов с COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На утро 11 июля В Севастополе зарегистрированы девять новых случаев COVID-19. Один из заболевших – мужчина, приехавший в Севастополь на отдых. Восемь других – местные жители, контактировавшие с заболевшими людьми.

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