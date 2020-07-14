2020-07-14T11:36:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 14 июля: отели заполнены на 90%, выявлено 11 новых заболевших

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 14 июля
Надежда ДАЦЮК
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В Крыму выявили 11 человек, зараженных новой коронавирусной инфекциейВ Крыму выявили 11 человек, зараженных новой коронавирусной инфекциейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ежедневно на полуострове продолжают выявлять новых зараженных коронавирусом, но это не мешает отдыхающим приезжать на отдых. Ведь отели официально открылись для приезжих из материковой части России с 1 июля. По данным председателя Комитета Государственного Совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка, средства размещения заполнены на 90%. В минкурортов и туризма РК заявляют, что за первые десять дней июля полуостров посетили больше 400 тысяч отдыхающих, а до конца месяца ожидают до 1,5 миллиона гостей.

С 1 сентября у школьников и студентов начнется стандартный учебный год – с торжественными линейками и обучением за партами.

Фото: Министерство здравоохранения Крыма

Фото: Министерство здравоохранения Крыма

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за 13 июля выявили 11 человек, зараженных новой коронавирусной инфекцией.

По данным главы Крыма Сергея Аксенова, два случая завезены из-за рубежа, шесть - при обращении за медпомощью, два - среди контактных по ранее зарегистрированному случаю и один зараженный выявлен при скрининге здоровых лиц.

Всего с нарастающим итогом в Крыму зарегистрировано 889 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки на коронавирус обследовали 638 человек, выздоровело за весь период 657 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Как сообщили в пресс-службе правительства города, на 14 июля зарегистрирован всего один новый случай заражения коронавирусом. Пациентом оказался трехлетний ребенок семейной пары, которая ранее подхватила вирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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