2020-07-14T13:14:28+03:00
Политика

«Виновен в госизмене»: Киевский суд посадил на 10 лет экс-министра здравоохранения Крыма

Петр Михальчевский был задержан спецслужбами Украины в январе 2018 года
Надежда ДАЦЮК
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Михальчевский находится под арестом больше двух лет. Фото: ru.krymr.comМихальчевский находится под арестом больше двух лет. Фото: ru.krymr.com
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Бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского, задержанного на Украине, приговорили к 10-ти годам лишения свободы. Днепровский районный суд Киева признал его виновным в госизмене.

- Согласно приговору Михальчевский П.С. признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (госизмена – ред.). Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, - говорится в сообщении на сайте суда.

Кроме того, судья признала чиновника невиновным в совершении «уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 1100 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)». Оправдали Михальчевского в связи с «недоказанностью совершения им уголовного преступления».

При этом прокуроры ходатайствовали о назначении Михальчевскому 13 лет лишения свободы за госизмену.

СПРАВКА «КП»

Петр Михальчевский занимал должность министра здравоохранения Крыма с 27 февраля до 10 июня 2014 года. Он покинул свой пост из-за нарушений в сфере здравоохранения. В частности, чиновник был замешан в завышении цен в крымских аптеках. Тогда еще исполняющий обязанности главы Крыма Сергей Аксенов вынудил министра «в добровольном порядке» написать заявление об увольнении.

В январе 2018 Михальчевский был задержан сотрудниками СБУ в Киеве, по месту временного проживания. Там же был проведен обыск. Были изъяты российский и украинский паспорта, служебное удостоверение за подписью главы Крыма Сергея Аксенова и другие документы. В июне 2018 года расследование по делу экс-министра было завершено и передано в Днепровский районный суд Киева. 9 июля 2019 года суд освободил Михальчевского из-под стражи, изменив ему меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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