2020-07-14T12:56:55+03:00
Происшествия

Депутат из Свердловской области избил до комы жителя Крыма

Народный избранник Первоуральской городской думы приехал в Саки на отдых [фото]
Никита ПОЛЬКОАлександра Тимощенко
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Назар Галат покалечил жителя Крыма с первого удара. Фото: Первоуральская городская дума.Назар Галат покалечил жителя Крыма с первого удара. Фото: Первоуральская городская дума.
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После отмены ограничений на посещение Крыма, в республику повалили толпы туристов. Пока только из России. Но местные, зарабатывающие на приезжих, рады и этому. Правда, не всегда. Нередко отдыхающие переходят грани дозволенного и устраивают настоящий дебош.

В минувшую субботу словесная перепалка между приезжим курортником и жителем Крыма переросла в кровавую драку.

На отдых в Саки приехал 43-летний депутат Первоуральской городской думы. Житель Свердловской области поселился в квартире небольшого многоквартирного дома около центра. По соседству с ними жила семья сакчан: 66-летний мужчина и его 47-летняя дочь.

Поздним вечером 11 июля мужчины повздорили, но вместо того, чтобы решить конфликт на словах, приехавший на отдых депутат развязал драку. Он ударил своего оппонента в лицо, отчего пожилой мужчина потерял равновесие и упал. От удара о землю житель Сак получил закрытую черепно-мозговую травму и сломал себе основание черепа.

Дочь пострадавшего, увидев своего отца без сознания, немедленно вызвала полицию. Отпираться от содеянного депутат-курортник не стал. Во всем сознался. Но на этом его искренность закончилась.

Драка произошла под окнами этого дома в Сках. Фото: Яндекс.Карты.

Драка произошла под окнами этого дома в Сках. Фото: Яндекс.Карты.

Как рассказала КП-Крым дочь пострадавшего, мужчина даже не предложил им помощь.

- Мы и не хотим от него помощи! Хотим, чтоб его наказали по закону. Но он продолжает жить рядом с нами и ездить на машине, живет полноценной жизнью отдыхающего, - рассказывает женщина.

По ее словам, роковой удар не просто отправил отца в нокаут, теперь мужчина находится в коме.

- Он просто овощ, врачи не дают никакого прогноза! А полиция до сих пор не возбудила уголовное дело, - почти рыдая рассказывает сакчанка. - Моему папе 3 июля исполнилось 66 лет, а 11 июля все это произошло. Он сердечник и много лет ждал операцию по коронарному шунтированию, на понедельник у него была назначена встреча с врачами, чтобы назначить операцию. А теперь он в коме!

По информации КП-Крым, драку в Саках устроил депутат фракции партии «Единая Россия» в Первоуральской городской Думе Назар Галат.

Отметим, что в МВД Крыма данный инцидент КП-Крым не смогли прокомментировать, как и в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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