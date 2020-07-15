Физрук из Томской области за месяц доехал до Крыма на велосипеде

5 тысяч 145 километров, 33 поломанных велосипедных спицы и 32 ночи в палатке. Это история сельского учителя физкультуры Ивана Поротникова, приехавшего на велосипеде из Томской области в Крым.

Амбициозное путешествие началось 12 июня. Иван выехал из села Подгорное Чаинского района. С собой взял увесистый багаж, в котором находился не только провиант, но и палатка, топор, пила и другие инструменты.

Иван - путешественник со стажем. Фото: личный архив Ивана Поротникова

В ПЕРВЫЙ ЖЕ ДЕНЬ СЛОМАЛИСЬ СПИЦЫ

- В первый же день поездки случилась неприятность: на заднем колесе лопнули 33 спицы. Я сам парень увесистый, плюс еще и багаж. Заехал к отцу в Северск и сгрузил пять килограммов. В багаже были, в том числе, топор и пила. Хорошо, что я их оставил, они не пригодились, - рассказывает КП-Крым путешественник.

Потом велосипедиста настигли и другие неприятности - под Уралом по ночам было очень холодно: температура опускалась до -2 градусов. Выручило купленное в дороге термобелье. Правда, от жары оно не спасло.

- Я постепенно двигался на юг, и под Волгоградом стало очень жарко. Приходилось просыпаться в 4.30, чтобы выезжать в 6 утра. Я мог ехать только до 10-ти, а потом искал тень и снова отправлялся в путь с 5-ти вечера, потому что двигаться было просто невозможно. Мимо проезжали фуры, и меня каждый раз как будто бросали на камин, настолько горячим был воздух, - вспоминает Иван.

Вот так выглядит спортивная экипировка велоспортсмена. Фото: личный архив Ивана Поротникова

А в Саратовской области у учителя сломались две стойки багажника. Пришлось немного задержаться и отремонтировать средство передвижения.

- С багажником мне помог житель города Маркс, а после часто останавливались многие дальнобойщики с предложениями подвезти, - отмечает велосипедист.

ЖИЛ КАК СПАРТАНЕЦ

Весь месяц Иван спал в палатке и лишь одну ночь провел в хостеле. Питался в основном кашами, макаронами и консервами. Все готовил на костре. За месяц потратил всего около 4 тысяч рублей: 450 из них ушли на хостел, а остальные - на провиант. Большую часть средств мужчина потратил на покупку воды.

По словам Ивана, пережить такое путешествие было физически не так трудно, как многим может показаться. Ведь он - спортсмен со стажем. Любит прыгать с парашютом, периодически занимается дайвингом и около 13-ти лет практикует лыжный биатлон. Велоспорт Иван полюбил с детства.

- Я вырос в закрытом городе Северск, весь его исколесил. Как только выдали пропуск, начал мотаться на велосипеде в Томск. В 17 лет появилась первая любовь, и я начал ездить к девушке по 45 километров туда и обратно. За день мотал по 90 км, - вспоминает учитель физкультуры.

В некоторых местах приходилось надевать теплые куртки. Фото: личный архив Ивана Поротникова

Одно дальнее путешествие на велосипеде Поротников совершил шесть лет назад. Он проехал из родного села до Иркутска, а оттуда до острова Ольхон на Байкале. Весь маршрут составил 2 167 километров.

«В КРЫМУ УДИВИЛИ ВИНОГРАДНИКИ И САДЫ»

Пока Иван набирается сил, он пробудет в Крыму неделю. Путешественник хочет подняться на Ай-Петри и, если будет такая возможность, свесить ноги со скалы. Больше всего на полуострове его поразили виноградники. Ведь на севере лозу не выращивают.

- В Крыму меня поражают плантации винограда. Я никогда не видел их, вырос ведь в Сибири. Еще персиков у вас очень много. Буду набираться сил в Крыму и много купаться в море, потому что 8 августа я везу ребят на Алтай, - делится планами Иван.

Дома он не просто учитель физкультуры, но еще и ведущий кружков, организатор походов для детей. В прошлом году Иван возил групп детей в горы Казахстана, в следующем планирует организовать путешествие в Киргизию, а самая глобальная цель - восхождение на Эльбрус.

- Конечно, все эти путешествия очень дорогие. Преодолев больше пяти тысяч километров на велосипеде, я презентую себя как ответственного человека. Хочу собрать портфолио и попросить у меценатов финансовую поддержку, чтобы мы могли путешествовать с детьми и осуществить наши цели, - мечтает физрук-энтузиаст.

Поротников строит планы не только для воспитанников, сам он хочет совершить большое велопутешествие по Европе в следующем году - посетить Белоруссию, Польшу, Эстонию, Латвию, Литву и Финляндию.

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