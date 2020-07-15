Для зарубежных туристов в Крыму отменили обязательную обсервацию

В Крыму с 15 июля 2020 снят режим обязательной обсервации для прибывающих из-за рубежа граждан. Отменен пункт указа главы Крыма, по которому в республику могли въезжать иностранцы только при наличии местной недвижимости или серьезных оснований, как то похороны или болезнь близкого родственника.

Изменениям предшествовал приказ Роспотребнадзора, регламентирующий процедуру въезда через госграницу. В нем двухнедельный карантин заменен на справку об отрицательном анализе на COVID-19 на русском или английском языке, сделанный не менее, чем за три дня до прибытия в страну.

Если такого документа нет, то прибывший из-за рубежа гражданин должен сделать такой тест по месту проживания, и до его результатов соблюдать самоизоляцию.

Ранее все прибывшие через пункты пропуска на украинско-российской границе отправлялись в обсерватор, где на 10-й день пребывания сдавали тест на COVID-19. В общей сложности в изоляции приезжие из-за рубежа проводили 14 дней.

До 15 июня такие же требования предъявлялись к жителям других регионов РФ, не имеющих местной регистрации или недвижимости на полуострове. При их наличии две недели прибывшие были обязаны соблюдать режим домашней самоизоляции под контролем правоохранителей.

Таким образом, под запретом в Крыму остаются проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных, работа концертных и выставочных залов, выезд за пределы республики и прием на отдых организованных детских групп.

В силе требования по термометрии сотрудников и дезинфекции рабочих мест на всех предприятиях, масочный режим в общественных местах и транспорте, социальная дистанция в 1,5 метра. Дома-интернаты, диспансеры и гериартрические пансионаты закрыты для посетителей, а персонал работает вахтовым методом по 14 дней.

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