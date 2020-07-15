Коронавирус в Крыму, последние новости на 15 июля: отменена обсервация для иностранцев

Курортный сезон в Крыму продолжается, несмотря на ежедневные новые случаи заражения коронавирусом. Основное нововведение для туристов – с 15 июля отменяется обязательная обсервация для тех, кто прибыл из-за рубежа. Глава Крыма Сергей Аксенов отменил пункт указа, в котором говорилось, что приезжать на полуостров могут только те иностранцы, у которых здесь есть недвижимость или же при особых обстоятельствах. Однако прибывающие из-за рубежа должны в обязательном порядке сдать анализ на коронавирус за три дня до прибытия в Россию. Тест должен быть отрицательным. Если справки об отрицательном тесте нет, то необходимо сделать его по месту проживания, и соблюдать режим самоизоляции до получения результатов.

Фото: пресс-служба Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За сутки новую коронавирусную инфекцию обнаружили у одиннадцати человек в Крыму. Четыре случая завезены из-за рубежа, три выявлены при обращении за медпомощью. Два зараженных обнаружили среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, еще двоих – при скрининге здоровых лиц.

С начала пандемии в Крыму зафиксировали 900 зараженных коронавирусом, выписали 665 пациентов. Скончались 12 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки у одного человека в городе-герое обнаружили коронавирус. Пациентка – пожилая женщина, жительница Севастополя. Идет эпидрасследование, источник заражения устанавливается, уточнили в пресс-службе правительства города.

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