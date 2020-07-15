2020-07-15T16:35:14+03:00
Новости компаний

Студенты из Санкт-Петербурга проведут лето на виноградниках «Золотой Балки»

Молодые люди будут помогать подвязывать и пропалывать виноград
Степан ОСТИНОВ
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На весь «рабочий период» у студентов сельскохозяйственных отрядов действует строгий запрет на употребление алкоголя.На весь «рабочий период» у студентов сельскохозяйственных отрядов действует строгий запрет на употребление алкоголя.
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Около 70 студентов санкт-петербургских ВУЗов, в течение месяца будут работать на виноградниках севастопольской агрофирмы «Золотая Балка». Все студенты – это участники движения «Российские студенческие отряды»

Молодые люди будут помогать виноградарям в сезонных сельскохозяйственных работах: подвязке, прополке и обломке винограда.

- Несмотря на то, что труд виноградаря – очень ответственный и физически непростой, поработать на такой современной и крутой винодельне, как «Золотая Балка», большая удача. Мы приезжаем сюда уже не в первый раз, но всегда открываем для себя какие-то новые ценности и возможности. И каждый раз к концу смены наблюдаем трансформацию в своем сознании, испытывая огромное уважение к людям, работающим здесь, - рассказал командир сельскохозяйственного отряда «Астра» Тимофей Дорофеев.

Примечательно, на весь «рабочий период» у студентов сельскохозяйственных отрядов действует строгий запрет на употребление алкоголя.

Как утверждают сами участники, эмоции и вдохновение они получают от потрясающих видов живописной Балаклавской долины и ощущения вовлеченности в историю нового российского виноделия.

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