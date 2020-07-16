Win mobile запустил агрегацию частот в Крыму

В 2020 году сеть 4G полноценно работает не только в Симферополе, Севастополе и других крупных городах Крымского полуострова, но и в пригородных районах и даже небольших курортных поселках.

Крымский оператор Win mobile запустил агрегацию частот в диапазоне 1800МГц и 2600МГц.

Чтобы понять принцип работы данной технологии, представьте себе автомобильную дорогу. Пропускная способность автотрафика двухполосной дороги гораздо выше, чем однополосной. А дорога с четырьмя полосами пропустит в 4 раза больше автомобилей, которые двигаются с разной скоростью.

Таким же образом и в технической сети мобильного оператора также существуют частоты, по которым передается информация. Если агрегировать - то есть объединить частоты, то можно получить большую пропускную способность сети. Одному абоненту в зависимости от его удаленности от станции и уровня сигнала выделяются ресурсы в двух различных полосах частот одновременно, что в разы повышает скорость передачи данных.

Если вы увидели в верхней части экрана значок LTE+ или 4G+, поздравляем, вы – абонент Win mobile и вам доступны более высокие скорости мобильного интернета благодаря технологии агрегации частот.