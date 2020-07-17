«Вкусный шпион»: Как в Евпатории делали первую «Пепси-колу» в СССР

Пивобезалкогольный завод в Евпатории начал производство «Пепси-колы» в 1978 году. Цех открывали немецкие специалисты, тут стояло оборудование, о котором в СССР и не мечтали. К Олимпиаде 1980 года в Москву привезли сотни тысяч бутылок нашей, крымской «Пепси», которую создавали точь-в-точь как в США. Через 40 лет от легендарной линии «Пепси» в Евпатории остались только мусор и грязь.

ЗНАМЕНИТЫЕ РУИНЫ

- Девушка, вы аккуратно только, там везде люки открытые и провода торчат оголенные. Убиться можно запросто, - предупреждает сотрудник МЧС Евпатории. Мы останавливаемся возле пожарной части, спрашиваем, как попасть на пивобезалкогольный завод. Улыбчивый мужчина подробно объясняет и еще раз повторяет, что на территории опасно.

Вскоре убеждаемся в правдивости его слов. Едем по Красноярскому шоссе, поворачиваем на разбитую улицу Якуба Мемета. Ехать уже тут опасно – ямы такие, что машина то и дело в них ныряет. Через несколько минут видим полуразрушенное здание с пустыми глазницами окон. Это территория завода.

Проходим через КПП. Нет ни собак, ни охранников, только болтаются провода и под ногами горы мусора. Вскоре видим множество пластиковых бутылок с газировкой и надписью «Росинка». Год производства - 2007. Открываем одну из них, пролежавшую тут 13 лет. Запах отрезвляет лучше нашатыря.

Дальше - одни руины. Трудно представить, что когда-то тут кипела жизнь. Постепенно доходим до здания, в котором, кажется, делали пиво. Огромные котлы наполовину разбиты, вместо дна зияют дыры. Надпись на одном сохранилась: «сусловарочный котел, 1999». Идем дальше, стараясь не касаться проводов и внимательно смотрим под ноги. Открытые люки и ямы тут и правда везде.

Проходим комнату с надписью «Профсоюзный уголок», тут остались какие-то потрепанные бумаги и справки о выплатах без указания фамилий. На выключателях – надпись «СССР». Подымаемся на второй этаж по едва живой лестнице и попадаем в дегустационный зал. Выглядит даже сейчас он довольно эффектно. Три дыры в стене, скорее всего, были предназначены для бочек с пивом. Когда-то тут шумно обсуждали работу завода люди в костюмах и со множеством регалий. Позже прочитаем на одной из стен в газетной вырезке:

«На торжественном открытии цеха присутствовали министр пищевой промышленности УССР Н. М. Санов, заместитель министра пищевой промышленности СССР Н. В. Орешкин, заместитель министра внешней торговли СССР В. Н Сушков, а также президент компании «Пепсико» господин Кендал».

В этом зале когда-то пробовали лучшие напитки пивобезалкогольного завода в ЕвпаторииФото: Лидия Коробкова

В газете «Евпаторийская здравница» от 4 октября 1977 года рассказывают о важном событии и для завода, и для города, и для страны – открытии линии по разливу «Пепси». Тогда в Евпатории этот напиток называли «вкусный шпион» за то, что устоять перед ним было невозможно. За бутылку 0,33 л отдавали 45 копеек, что считалось непозволительной роскошью. Бутылки долго хранили, они становились семейными реликвиями.

- Наш класс водили на экскурсию на этот завод еще при СССР. Это волшебство. Потом каждому с собой дали по бутылочке и пачке этикеток. Нам показали конвейер, по которому чуть позвякивая, аккуратным строем ехали полные бутылочки «Пепси» на закрутку крышечками. Экскурсия была бесплатной. Кстати, теми этикетками я потом все детство играла, - рассказывает жительница Евпатории Оксана Зеленская.

Многие жители СССР просили привезти из Евпатории местную «Пепси», а потом сидели на кухне где-то на Урале, отпивали по глотку и смаковали каждую каплюФото: Лидия Коробкова

ПОИЛИ ВСЮ СТРАНУ

История пивобезалкогольного завода начинается в 1925 году. Тогда в Евпатории работало небольшое предприятие по производству «Ситро», «Лимонада», «Крем-Соды» и других напитков. Впереди – светлое будущее, пятилетки и желание трудиться. О том, что почти через 100 лет пивобезалкогольный завод станет руинами, никто и не думал. Глупость, да и только.

Во время Великой Отечественной войны завод не работал, но уже в апреле 1944 года его начали восстанавливать. В 1946-1947 годах здания реконструировали и наладили выпуск пива. До этого жители Евпатории пили пенный напиток из Одессы или Симферополя.

Завод находился на улице Караева, тогда она называлась Морская. Это центр города, местные жители хорошо помнят, где было предприятие. В 1948 году у него появилось солодохранилище. И с того времени на центральных улицах Евпатории был свой аромат.

- Папа начинал работать на старом пивзаводе на улице Караева, недалеко от Николаевского собора. Мы тогда, как и многие, жили в коммуналке, а к папе могли приехать на работу, в душ сходить. Но особенное воспоминание детства - запах солода. Тогда варили пиво на ячменном солоде, какой же вкусный аромат разносился по округе! – вспоминает жительница Евпатории Елена Зенина.

В 1968 году началось строительство нового здания пивзавода в промышленной зоне, на которое было потрачено более 1,2 миллиона. рублей. В 1971 году оно было сдано, оборудование и люди переехали в новые помещения. Тогда же были установлены новые линии по розливу пива, позволившие выпускать до 6 тысяч бутылок в час. И всего через семь лет началось производство легендарной «Пепси».

Производство американской газировки стало событием. В Крым пустили иностранцев, чтобы наладить линии и организовать работу местного персонала. Напоминания об этом можно найти по всему заводуФото: Лидия Коробкова

- Считается, что инициатором этой затей был Леонид Брежнев, якобы ему очень понравился напиток. Но это не главное. Важно другое, что в СССР открыли две линии по производству «Пепси» - в Новороссийске и Евпатории. Наша, крымская, была больше. 24 000 бутылок в час делали на ней, - рассказывает жительница курорта Мария Симонова, отец которой трудился на заводе.

В СССР «Пепси» разрешили продавать еще в 1927 году. Тогда Дональд Кендалл, генеральный директор компании, подписал с руководителем Совета Министров СССР Алексеем Косыгиным соглашение о сотрудничестве. Мы продавали на запад водку «Столичную», а они нам привозили «Пепси». Но до открытия собственного производства напиток был дефицитным до крайности. А потом мы начали делать 70 миллионов бутылок в год: Евпатория и Новороссийск справлялись на «ура».

- Знакомый рассказывал, который на заводе этом работал, что как-то раз там хотели концентрата меньше бахнуть и сэкономить. Аппаратура сразу встала, никто не понимал, в чем проблема. Прилетели немцы, нашли причину, дали звездюлей. Концентрат тырить не получилось, но, как он сказал, джинсы у одного немца все же прикарманили, - вспоминает одну из местных легенд Владимир Шевкунов, житель Евпатории.

В лабораториях завода все еще можно найти концентраты для газированных напитков. Но это, скорее всего, образцы постсоветского периодаФото: Лидия Коробкова

ОТ ЛЕГЕНДЫ К ХАОСУ

Жизнь на заводе кипела ровно до развала СССР. Потом начались перемены, которые поначалу многие восприняли с радостью. С 1992-го завод был передан в аренду коллективу предприятия. 10 января 1994 года дегустационная комиссия Госагропрома Республики Крым утверждает первый в истории завода фирменный напиток - пиво «Каламитское». В июле 1996-го специалисты разработали еще одно фирменное пиво – «Курортное». А в 1997 году началась реконструкция… В начале 2000-х завод купило крупное украинское предприятие - ОАО Киевский завод безалкогольных напитков «Росинка». Газировку начали делать в Евпатории, но недолго.

- В период до самого развала и образования «Росинки» моя бабушка лет сорок там работала секретарем в отделе кадров, а потом моя мама там же, папа – оператором на котельной. Можно сказать, что у нас династия была. Самые тяжелые времена были в 1997-2000 годах. Тогда зарплату платили сладкой водой: пить хочешь, есть хочешь – на тебе воду. Что любопытно, в 2017 году я устроилась в архив Евпатории, где выдавала людям справки о зарплате. Пивзавод «лежит» в архиве. Вот это необычные ощущения были. Ностальгия и одновременно жалость, что завода больше нет. И по необычному совпадению мне выпало прошивать и архивировать документы по «Росинке», которая возникла на месте пивзавода, - рассказывает жительница Евпатории Анна Мухоморова.

Пустые помещения завода навевают тоску. На стенах – плакаты с лозунгами из серии «Выше, быстрее, сильнее», а перед глазами - разруха…Фото: Лидия Коробкова

В 2010 году завод решили ликвидировать. Причина – нерентабильность предприятия. С тех пор постепенно завод начал исчезать, как и на почти всех заброшках Крыма с него вывезли все ценное. Сейчас завод формально охраняется, но фактически – нет. Мы встретили только очень голодного кота и двоих мальчишек, которые при виде нас убежали моментально.

Глядя на то, что осталось от пивзавода, задаешься десятками вопросов. Откуда в нас эта тяга к разрушению того, что мы создавали сами, неимоверным трудом? Почему линия, которой гордилась вся страна, была уничтожена? Что помешало не работающий завод сделать музеем, в котором бы рассказывали о первой в СССР «Пепси»? Но ответы на эти вопросы, пожалуй, уже никто не даст…

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50