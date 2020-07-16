2020-07-16T21:21:34+03:00
Общество

В Ялте снимут фильм о Крымской неделе моды

17-19 июля на ЮБК стартует Crimean Fashion Week в новом формате
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Фото: Елизавета АваковаФото: Елизавета Авакова
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17-19 июля в Ялте стартует Crimean Fashion Week в новом формате. Прекрасный курорт «Palmira Palace» на два дня превратится в киносъемочную площадку, главными героями которой станут известные российские дизайнеры, бренды и их новые коллекции.

Хедлайнеры показов: любимый звездами российский бренд одежды DNK, бренд одежды Анфисы Чеховой «By Che Dress», Надежда Шибина, дважды открывавшая показы «Mercedes Benz Russian Fashion Week». Московские дизайнеры Антон Назаров, Анастасия Силантьева, Екатерина Малина, Евгения Климкова представят новые летние коллекции. Из крымских дизайнеров коллекции представят модный бренд сумок Anna Green, молодой «BRAND NO. 8», дизайнеры Валерия Кузнецова, Тина Павлова, Катя Маслюк, Евгения Астапенкова.

Крымская неделя моды. Фото: Елизавета Авакова

Крымская неделя моды. Фото: Елизавета Авакова

Сеть салонов красоты «Муза» представит показ авторских образов созданных мастерами салона. В этом сезоне модные показы пройдут без зрителей. Для широкой аудитории будет представлен фешн-фильм. Отснятые показы можно будет увидеть онлайн в социальных сетях и на интернет-ресурсах партнерских СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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