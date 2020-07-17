Забеги в ползунках» в Крыму-2020: Спортивный праздник для малышей пройдет 23 августа

«Комсомольская правда-Крым» вновь приглашает малышей и родителей на традиционный семейный праздник «Забеги в ползунках», который стал визитной карточкой «КП» по всей России.

В этом году, чтобы соблюсти все противоэпидемиологические меры, соревнование совсем юных спортсменов пройдет 23 августа в Детском парке Симферополя по адресу: проспект Кирова, 51.

В «Забеге в ползунках» примут участие дети в возрасте от 6 месяце до 3 лет. Каждый ребенок выступит в одной из трех возрастных категорий:

- 1 категория: от 6 до 9 месяцев

-2 категория: от года до 2 лет

- 3 категория: от 2 до 3 лет.

Первая группа малышей будет преодолевать дистанцию ползком, вторая – пешком, а самые взрослые детки уже смогут бегать на перегонки. Победителем в каждой возрастной категории станет ребенок, который доберется до финиша быстрее всех – время забегов зафиксируют судьи.

У каждого малыша был свой образ.

Победителей соревнований ждет «Кубок маленьких чемпионов», а все участники получат от организаторов и партнеров памятные призы и грамоты.

Подать заявку на участие в «Забеге в ползунках» можно по телефону: + 7 (978) 899-31-78 или по электронной почте: dilyara.halilova@phkp.ru.

При регистрации необходимо указать Ф.И.О. одного из родителей или родственников, контактный телефон, а также имя, фамилию и дату рождения ребенка.

Заявки на участие в мероприятии принимаются ДО 15 АВГУСТА.

Поспешите – количество участников в группе ограничено!

Организаторы мероприятия - «Комсомольская правда-Крым».

Партнеры: центр семьи «От А до Я», студия декора «Papa party», частный детский сад «Ежик Сережик».

Телефоны по вопросам сотрудничество и спонсорства:

+ 7 (978) 76-56-779 - Мария

+7 (978) 109-89-68 – Любовь