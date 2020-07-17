Популярные игры на основе слов: Когда под рукой есть только ручка

Существует масса увлекательных игр для компании, двух человек или даже одного, но большинство из них требуют реквизит, в том числе дорогостоящие наборы с фигурками, кубиками, игровыми полями и так далее.

Правила многих настольных игр так запутаны, что начать увлекательное соревнование удается только после длительного ликбеза.

Но есть и такие забавы, для которых не нужно ничего кроме собственного интеллекта, эрудиции и начитанности. Максимум – нужен листочек бумаги и карандаш. Либо мобильное устройство с выходов в интернет и сохраненный в закладки сайт, на котором можно играть в «слова», составлять слова из букв, соревноваться в составлении рифм или знании морфологии.

Игра в «слова»

Одна из наиболее элементарных и вместе с тем увлекательных игр. Выбираете слово, желательно длинное, а потом вместе с соперником или соперниками пытаетесь на основе имеющихся в распоряжении букв составить наибольшее количество имен существительных. Для большего азарта установите временной лимит. У кого больше новых не однокоренных слов получилось составить из первоначального слова – тот победил.

Интересно, что игру можно усложнить – составлять слова из автоматически сгенерированного набора букв, либо на предназначенных для этого сайтах, либо просто, наугад тыкая пальцем в страницу книги.

Игра в «балду»

Еще одна известная с детства игра – это «балда». Смысл игры также в составлении слов, но если в первом случае нам приходится «работать» с имеющимся запасом символов, то в этой забаве буквы можно и нужно дописывать каждый ход на игровом поле, составляя существительные. Игра заканчивается, когда на поле не остается свободных от символов клеток, а побеждает тот, чьи слова были длиннее.

Одна из разновидностей игры с похожими правилами, но уже требующая игровое поле и прочие аксессуары – «Эрудит». В «балду» же можно играть, просто имея листок в клеточку.

Кроссворды

А вы знали, что по кроссвордам в нашей стране проводились даже чемпионаты? Эта поистине народное увлечение для многих – не просто способ убить время, а полноценное хобби. И если любители разгадывают классические и скандинавские кроссворды, составленные такими же любителями, то на чемпионатах участникам предлагаются на самом деле заковыристые и сложные вопросы. К слову, в России проводились и заочные чемпионаты, а предложенные кроссворды было проблематично решить, даже имея под рукой интернет.